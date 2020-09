Maserati ha approfittato della presentazione ufficiale della MC20 per presentare il proprio programma di personalizzazione. Si chiama Fuoriserie e, per l'occasione, sono state esposte tre one-off basate su Ghibli, Levante e Quattroporte - nella loro versione più cattiva, la Trofeo - create dal Centro Stile insieme a Garage Italia.

Si chiamano rispettivamente Corse, Futura e Unica, e rappresentano tre diverse collezioni, un piccolo assaggio delle lavorazioni su richiesta con cui ogni cliente potrà personalizzare la propria vettura a seconda dei gusti. Le specifiche sono già tutte ordinabili e, presto, anche la MC20 entrerà nel programma.

Unica, Corse, Futura: da dove inizia la personalizzazione

Ogni fortunato cliente che si rivolge al reparto Fuoriserie per la personalizzazione della propria Maserati deve partire scegliendo una delle tre collezioni a scelta

Corse: dedicata ai gentlemen drivers, si riconosce dalle livree ispirate agli storici modelli da competizione e dalle lavorazioni artigianali. I cerchi sono bicolore così come sono specifici i colori per le pinze freno. All'interno dell'abitacolo abbondano rivestimenti in cuoio e pelle, un altro richiamo alle corse del passato.

dedicata ai gentlemen drivers, si riconosce dalle livree ispirate agli storici modelli da competizione e dalle lavorazioni artigianali. I cerchi sono bicolore così come sono specifici i colori per le pinze freno. All'interno dell'abitacolo abbondano rivestimenti in cuoio e pelle, un altro richiamo alle corse del passato. Futura: dedicata ai clienti più sportivi e amanti della tecnologia. I colori della carrozzeria richiamano tonalità industriali e sono caratterizzate da finiture texturizzate o opache. Per la prima volta si utilizzano tinte ispirate al Biolime e al Graphite Blue.

dedicata ai clienti più sportivi e amanti della tecnologia. I colori della carrozzeria richiamano tonalità industriali e sono caratterizzate da finiture texturizzate o opache. Per la prima volta si utilizzano tinte ispirate al Biolime e al Graphite Blue. Unica: dedicata agli appassionati di moda, di arte e cultura. Da fuori si riconosce dai colori caldi e perlati e da finiture metalliche in oro, cromo o platino per i cerchi. All'interno si può scegliere tra una miriade di colori per i rivestimenti, tra cui il Color of the Year Pantone di quest'anno, il Classic blue.

Ma vediamo nel dettagli le tre one-off.

Ghibli Trofeo Corse, omaggio ad un passato di successi

La one-off Maserati Ghibli Trofeo Corse è un omaggio alla storia del Tridente e celebra le storiche officine Alfieri Maserati con una livrea ispirata alle scocche battute a mano. Il colore esterno si chiama Officine Aluminum ed ha una finitura spazzolata con, al centro, una doppia striscia rossa che corre su tutta l'auto. Le parti metalliche - logo compreso - sono lavorate in modo da restituire un effetto acciaio grezzo o in alluminio spazzolato. All'interno regna l'Alcantara, materiale dal chiaro effetto racing, il sedile del guidatore è di colore diverso dagli altri e la pelle dei sedili riporta alle sedute vintage in stile Formula 1.

Levante Trofeo Futura, inquadrata nello spazio

La Maserati Levante Trofeo Futura si ispira al mondo della tecnologia e dell'hi-tech. è ispirata alle scansioni tridimensionali, nelle quale dei reticolati definiscono gli oggetti all'interno dello spazio. La carrozzeria è verniciata nella tinta Textureb Blue Graphite con finitura satinata ruvida al tatto, adornata da piccole finiture a forma di croce in materiale catarifrangente che ricordano un reticolato tridimensionale. Dentro, il cielo è di Alcantara grigia e i sedili in pelle bianca.

Quattroporte Trofeo Unica, gioca con la luce

A seconda da dove la si guarda, la Maserati Quattroporte Trofeo Unica restituisce un colore diverso con un suggestivo effetto arcobaleno. Sulla carrozzeria non mancano qua e là dei tridenti decorativi e i cerchi sono bianchi con finiture rosse così come le pinze freno. L'abitacolo presenta rivestimenti bianchi e turchesi e, a seconda dell'ora del giorno, i finestrini proiettano raggi di luce all'interno grazie a dei cristalli incastonati all'interno.

