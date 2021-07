Cofano lungo, linee sinuose e un puro spirito british: stiamo parlando della Jaguar E-Type, una delle sportive inglesi più iconiche della storia.

Il suo look e la sua aura leggendaria hanno ispirato l’azienda E-Type UK nella realizzazione di un restomod davvero speciale. La reinterpretazione in chiave moderna della Jaguar si chiama Unleashed e ha un V12 da 405 CV.

Un tocco di modernità

Il punto di partenza di E-Type è stato un esemplare di terza generazione prodotto dal 1971 al 1974. Le modifiche non hanno stravolto il design della E-Type. L'officina ha aggiunto dei nuovi fari LED circolari e un paraurti cromato ridisegnato che donano un’estetica più contemporanea. Originale anche il paraurti posteriore, il quale è stato realizzato interamente a mano.

Il lusso e la ricercatezza non mancano neanche nell’abitacolo. All’interno troviamo rivestimenti in pelle e tecnologie moderne. La plancia è rifinita in nero lucido, mentre il quadro strumenti presenta gli indicatori LED di contagiri e contachilometri. A completare la dotazione c’è l’infotainment con connettività Bluetooth e un nuovo impianto stereo.

Meccanica aggiornata

La Jaguar utilizza sospensioni completamente regolabili, barre di torsione migliorate e freni con dischi ventilati e pinze a quattro pistoncini.

Al posto del 5.3 V12 originale da 276 CV, E-Type UK ha inserito un V12 da 6,1 litri e ben 405 CV. La potenza è trasferita alle sole ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 5 rapporti e un volano realizzato con materiali leggerissimi.

Per gestire il calore prodotto da questo colossale motore, la E-Type è equipaggiata con un radiatore in alluminio ad alte prestazioni con ventole controllate da una centralina specifica.

Tutte le modifiche non sono esattamente a buon mercato. Oltre ad avere una Jaguar, è necessario sborsare circa 380 mila euro (più o meno l'equivalente di una Rolls-Royce Cullinan). Il lavoro di restauro e di aggiornamento dell’auto, infatti, richiede più di 4.000 ore. In un primo momento, il restomod sarà possibile solo sulla variante cabriolet, ma più avanti arriverà anche per la coupé 2+2.