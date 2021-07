L'idea del "restomod", ovvero delle auto storiche restaurate e modificate, non è solo patrimonio culturale britannico, tedesco o americano, ma risiede anche nel DNA delle supercar italiane e in particolare in quelle della Motor Valley.

Questo è ciò che ha pensato Tomaso Trussardi, nuovo brand ambassador della Motor Valley emiliano-romagnola e del Motor Valley Fest che durante l'appena conclusa edizione 2021 dell'evento modenese ha presentato il suo progetto Restomod Maserati MV 3200 GTC.

Dal classico al moderno, in Maserati

Come ci spiega bene il nome del progetto, la base di partenza scelta da Tomaso Trussardi è un vero classico delle sportive Made in Italy, quella Maserati 3200 GT che nel 1998 ha anticipato l'era della GranTurismo e che intende rinascere a nuova vita unendo il fascino del passato con le tecnologie moderne.

Il progetto Restomod Maserati MV 3200 GTC è ancora in fase di sviluppo, com'è stato possibile vedere durante la presentazione in esclusiva a Casa Maria Luigia, l'esclusivo albergo nella campagna modenese dello chef Massimo Bottura, altro testimonial della Terra dei Motori.

Il meglio della Motor Valley in un unico progetto

In pratica Trussardi, presidente della nota casa di moda italiana, ha deciso quasi un anno fa di intraprendere questo viaggio nel mondo del motorismo storico rivisto e corretto col meglio dell'attuale tecnologia, attingendo alla ricca filiera di artigiani e tecnici che compongono la Motor Valley e agli studenti interessati ad entrare in questo modo nel mondo del lavoro.

Il Restomod Maserati MV 3200 GTC è infatti più di un restyling in chiave moderna, perché punta a ricostruire qualcosa di diverso, sempre col fascino "vintage" della coupé modenese, ma con molte cose in più che la rendano davvero unica e proiettata nel futuro.

Maserati 3200 GT, ottima base di partenza

La base di partenza è la 3200 GT, l'ultima Maserati del "vecchio corso" che monta il motore 3.2 V8 biturbo da 368 CV della Quattroporte e che con uno stile inconfondibilmente firmato Giugiaro è stata prodotta in poco meno di 4.800 esemplari. Questa Maserati 3200 GT è stata sottoposta a una lunga serie di aggiornamenti, migliorie e modifiche che partono proprio dall'assetto che ha ricevuto le cure "rigeneranti" di Dallara.

Da Varano de' Melegari (PR) arrivano le nuove parti in fibra di carbonio sviluppate da Bercella e a queste si aggiungono gli interventi di Zanasi, Eltech, Oz, Super Sprint, Ntp, Est Mobile e Cms per allargare a tutta Italia il progetto Restomod Maserati MV 3200 GTC nato in Emilia-Romagna.

Durante la presentazione a Casa Maria Luigia, Tomaso Trussardi ha detto:

"Sono onorato di ricoprire il ruolo di ambassador della Motor Valley dell’Emilia Romagna -dichiara Tomaso Trussardi- una realtà di cui condivido la forte passione e i valori profondi. La stessa passione che ha generato il progetto Restomod e che coinvolge uno dei prestigiosi brand della Terra dei Motori emiliano romagnola con un duplice obiettivo: una finalità didattica, rivolta alle giovani generazioni, e un “segnale forte” per la modifica della legge sul tuning automobilistico in Italia"·