La gamma dell’Alpine A110 continua ad allargarsi con l’introduzione di una nuova edizione speciale che segue le South Beach Colorway e J. Rédélè presentata nelle scorse settimane.

Disponibile in appena 150 esemplari, ecco la Tour de Corse 1975, che vuole essere un omaggio del marchio francese alla partecipazione dell’originale A110 all’edizione 1975 del Rally di Corsica, una delle corse più tecniche al mondo.

Pronta per il rally

La speciale Alpine si riconosce per la particolare livrea gialla e per le grafiche bianche e nere su cofano e fiancate che si richiamano all’auto da corsa degli anni ’70, proprio come il numero 7 stampat sul posteriore.

Insieme alla particolare estetica, l’Alpine monta cerchi in lega da 18” bianchi Grand Prix con pinze freno Brembo di colore arancione.

Dentro l’A110 conferma il nuovo impianto multimediale (visto col restyling presentato lo scorso autunno) che comprende la connettività Android Auto e Apple CarPlay. A bordo troviamo anche i sedili da corsa Sabelt e una placchetta metallica che identifica il numero dell’esemplare in tiratura limitata.

300 CV per divertirsi tra le curve

Come le precedenti versioni speciali e limitate dell’Alpine A110, anche la Tour de Corse 75 si basa sulla motorizzazione più potente da 300 CV presente sulle varianti GT ed S. Il 1.8 turbo invia i 340 Nm di coppia alle sole ruote posteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

Lo scatto 0-100 km/h è di 4,5 secondi, mentre la velocità massima è di 260 km/h. Il prezzo, però, è diverso e leggermente più impegnativo rispetto alle altre A110. Alpine parla di 80.000 euro (contro i 70.850 euro della GT e i 73.050 euro della S) e della possibilità di prenotare uno dei 150 esemplari direttamente attraverso l’app ufficiale della Casa a partire dalle ore 9 di venerdì 17 giugno.