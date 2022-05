Alpine celebra la partecipazione al Gran Premio di Formula 1 di Miami con l’esclusiva A110 South Beach Colorway. La sportiva francese riceve un’edizione speciale che si richiama ai temi e ai colori della città della Florida con tante caratteristiche uniche per la carrozzeria e gli interni.

L’auto si può già prenotare attraverso l’app Alpine, mentre gli ordini e la commercializzazione inizieranno in estate.

Il pacchetto ispirato a Miami

Il pacchetto South Beach Colorway sarà successivamente disponibile come optional anche sugli altri allestimenti dell’Alpine e si distingue prima di tutto per le tinte Bleu Azur e Rose Bruyère. Insieme alle nuove livree, l’A110 si riconosce anche per i cerchi in lega bianchi Sérac da 18”.

Nell’abitacolo, invece, troviamo i tappetini “South Beach” con ricami e finiture abbinate alla tinta della carrozzeria. Non mancano anche le modanature in blu o in rosa (a seconda della verniciatura scelta dal cliente) e i sedili sportivi e la console centrale in pelle con cuciture grigie.

Motore e dotazione hi-tech

Restano confermate tutte le novità del restyling presentato lo scorso novembre. L’Alpine A110 si è rifatta il trucco con nuovi interni e nuovo design per i paraurti, mentre il motore è un 1.8 da 252 CV e 320 Nm (abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti) capace di scattare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi sfruttando il peso di sole 1,1 tonnellate.

Nell’equipaggiamento dell’Alpine sono presenti il nuovo sistema multimediale con schermo touch da 7” e, come optional, il menu Alpine Telemetrics che mostra dati tecnici come l’accelerometro, la temperatura del cambio e le proprie prestazioni in pista. Presenti anche tre modalità di guida (Normal, Sport e Track) e il Launch Control.

Nel corso dell’estate verrà ufficializzato anche il prezzo dell’allestimento South Beach Colorway. Ci aspettiamo comunque un leggero aumento rispetto ai 60.800 euro necessari per l’A110 base.