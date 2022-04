Si chiama Alpine A110 Sastruga ed è la una nuova one off del Brand francese. La livrea estetica è stata creata tramite un software di Intelligenza Artificiale, in collaborazione con il collettivo artistico francese Obvious.

La verniciatura della carrozzeria richiama i territori inesplorati del mondo, con un chiaro riferimento ai continenti polari, presentandosi di colore bianco con striature azzurre, tipiche del ghiaccio glaciale. Sarà presentata il 10 Aprile all'Art Paris 2022, eccola in dettaglio.

Ispirazione leggendaria

Il collettivo artistico Obvious si è ispirato alla storia della Casa francese per realizzare la speciale Alpine A110. La tavola di colori scelta per la realizzazione della speciale vernice è stata realizzata basandosi proprio sulle tinte storiche della Casa, le stesse che hanno scritto parte della storia non solo dell'automobilismo francese ma mondiale.

La speciale verniciatura, oltre che ispirarsi ai territori glaciali, replica le linee di un circuito immaginario, realizzato dall'intelligenza artificiale replicando il fenomeno Sastruga, che si verifica quando il ghiaccio si consolida creando quelle particolari striature bluastre, visibili soltanto in alcuni ghiacciai del mondo e ai poli.

Il circuito immaginario, realizzato dal collettivo artistico Obvious con l'ausilio delle moderne tecniche di machine learning, si ispira alle curve di alcuni tra i più famosi tracciati mondiali dove storicamente ha corso il Brand, come Le Mans e il circuito Paul Ricard. Al posteriore, subito sopra lo scarico centrale, è visibile la formula matematica che ha permesso la sua realizzazione.

Laurent Rossi, CEO di Alpine ha dichiarato: