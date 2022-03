Alpine diventerà un brand di auto 100% elettriche. L'annuncio era stato fatto dalla Casa stessa l'anno scorso nel corso della conferenza di fine anno. All'interno della nuova gamma, che vedremo nei prossimi anni, non ci saranno però solo auto sportive come oggi, ma ci sarà spazio anche per auto ancora più particolari: tra queste il crossover GT X-Over, annunciato all'inizio di quest'anno.

I nostri fotografi hanno avvistato un primo muletto di questo inedito SUV a batteria durante alcuni test di handling su un lago ghiacciato in Svezia. Vestito con gli abiti di una Dacia Duster pesantemente modificata, il crossover elettrico sembra aver appena concluso le fasi iniziali dei test.

Come Ariya

Sebbene non si possa dire molto sul crossover elettrico guardando solo queste foto, è importante notare che, insieme a questa inedita auto, sul lago ghiacciato erano presenti anche un'Alpine A110 e una Nissan Ariya.

Voci vicine alla Casa, ma non ufficiali, hanno anticipato, infatti, che la GT-X Over di Alpine condividerà le sue basi con la Nissan Ariya, quindi sarà realizzata sull'ultima piattaforma CMF-EV dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi.

La GT X-Over sarà costruita nello storico stabilimento Alpine di Dieppe (qui il nostro approfondimento), rinominato ora Fabbrica Alpine Dieppe Jean Rédélé e, secondo la Casa, la produzione inizierà entro il 2025. Oltre alla GT X-Over, Alpine produrrà anche un'auto sportiva elettrica sviluppata in collaborazione con Lotus.

Sarà realizzata su una piattaforma modulare sviluppata proprio dal produttore di auto sportive inglesi e, si pensa, sostituirà l'attuale Alpine A110. In gamma la sportiva 2 posti sarà poi affiancata da un'altra Alpine elettrica, una berlina compatta, che probabilmente sarà la versione sportiva del concept Renault 5 presentato l'anno scorso.

Tutte queste novità del produttore francese arriveranno soltanto tra il 2025 e il 2026. La GT X-Over, in particolare, debutterà entro il 2025, mentre la nuova sportiva Lotus-Alpine dovrebbe arrivare entro il 2026.