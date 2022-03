Puntare sui SUV coupé sta diventando un trend importante per tanti marchi. Pensiamo ad esempio a Renault e all'Arkana. Ma ora un altro brand francese si sta unendo alla mischia. Parliamo di Peugeot, recentemente spiata mentre provava un SUV che sembra basato sulla 308. Cos'ha di nuovo?

La 4008, questo il nome non ufficiale, sarà sicuramente più costosa e fungerà da alternativa più “elegante” e sportiva. Sacrificherà poi parte dello spazio posteriore per diventare coupé.

Nome in codice P54

In realtà non sappiamo come si chiamerà la nuova auto, ma le voci parlano appunto di Peugeot 3008 Coupé, Peugeot 3008 GT o Peugeot 4008. Se verrà confermato quest'ultimo nome, non sarebbe la prima Peugeot a portarlo, perché un piccolo e omonimo crossover, basato sull’ASX, è stato costruito da Mitsubishi tra il 2012 e il 2017. Per certo sappiamo invece che il nome in codice è “P54” e che la vettura sarà assemblata in Francia nello stabilimento di Mulhouse, dove viene già prodotta la 308.

Un accenno a questo SUV coupé lo aveva fatto Stellantis nella sua roadmap per il 2022, quando ha parlato di un un crossover medio di segmento C con powertrain ibrido plug-in. In altre parole, la Peugeot 4008 (o come si chiamerà) uscirà quest’anno e probabilmente erediterà la motorizzazione PHEV dalla 3008 elettrificata.

Messaggio ai competitor

Il SUV coupé sarà basato sulla piattaforma EMP2 e dovrebbe avere una potenza fino a 225 CV o 300 CV, un pacco batteria da 12,4 kWh, un cambio automatico a otto rapporti, un motore elettrico da 81 kW e trazione anteriore.

È chiaro che Peugeot vuole sfidare la Renault Arkana e potrebbe svelare la 4008 al Salone di Parigi. Le vendite in Europa dovrebbero poi iniziare entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda i prezzi, probabilmente costerà più della 308 hatchback o station wagon.

Quelli delle due Case francesi non saranno comunque gli unici due SUV coupé compatti del segmento, perché il Gruppo VW lancia la sfida con l’ID.5 e la Skoda Enyaq, anche se questi sono elettrici.