2008, 3008 e 5008. La gamma SUV di Peugeot propone già tre modelli, ma presto potremmo vederne almeno un altro. Da tempo, infatti, si parla di un modello a ruote alte con forme da coupé, sullo stile della Renault Arkana.

Le foto spia sembrerebbero anticipare proprio questo SUV che potrebbe essere presentato nel corso del 2023 e allargare così la famiglia del Leone.

Un SUV sportivo in arrivo

Le foto mostrano due diversi prototipi. Il più curioso è senza dubbio il muletto creato partendo da una 308 Station Wagon della generazione precedente, la quale presenta un’altezza da terra maggiorata grazie a pneumatici più grandi e sospensioni rialzate.

Alcuni elementi della carrozzeria come le protezioni dei passaruota sembrano essere provvisori e ciò fa pensare che questa 308 serva esclusivamente per testare determinate nuove soluzioni meccaniche. Lo stile del modello definitivo, invece, sarà completamente diverso.

Da questo punto di vista, il secondo prototipo dà qualche indicazione in più. Completamente camuffato, questo modello sembra già mostrare le forme definitive della nuova Peugeot. Le proporzioni del frontale ricordano vagamente quelle della 308 attuale, mentre il profilo della coda mette insieme alcuni elementi dell’Arkana e della Citroen C5 X.

Le ipotesi

Raccolti gli indizi, è il momento delle ipotesi. Peugeot potrebbe essere al lavoro sulla nuova 3008, con l’attuale generazione che è in vendita dal 2016 e che è stata rinnovata nel 2020. Al tempo stesso, è possibile che si tratti di una variante crossover derivata dalla 308 per dare una terza opzione di carrozzeria dopo la berlina e la station wagon.

Altri rumors, invece, indicano un modello completamente nuovo ribattezzato 408. Al momento, però, è troppo presto per avere delle certezze. È praticamente sicuro, comunque, che questa nuova Peugeot verrà offerta con motorizzazioni elettrificate e forse anche 100% a emissioni zero. Ci sarà tempo, comunque, per raccogliere maggiori informazioni.