Emergono nuovi dettagli sulla Peugeot 308 elettrica. La compatta del Leone arriverà nel 2023 si aggiungerà alla gamma della nuova generazione che comprende già motorizzazioni ibride plug-in e diesel.

Autocar ha diffuso alcune indiscrezioni riguardo alle capacità della prima 308 a batteria di sempre, la quale cercherà di offrire prestazioni estremamente competitive nei confronti della concorrenza.

Punta sull’efficienza

Secondo quanto rivelato dalla testata inglese, la e-308 utilizzerà un’architettura da 400 Volt e una batteria da 54 kWh in grado di alimentare l’unico motore elettrico anteriore da 156 CV e 270 Nm di coppia.

La batteria è più grande di appena 4 kWh rispetto a quella impiegata nella e-208, ma le nuove celle NMC811 potrebbero rendere il powertrain più efficiente con un consumo di 12,4 kWh/100 km contro i circa 16 kWh/100 km della “sorella minore”.

Il project manager della nuova Peugeot 308 Agnès Tesson-Faget parla “del dato migliore tra tutte le concorrenti”, con un’autonomia che si attesterebbe vicino ai 400 km nel ciclo WLTP.

In più, pur contando su una batteria nettamente più grande, la e-308 dovrebbe pesare 1.600 kg come la versione ibrida plug-in. Anche la capacità del bagagliaio resterebbe inalterata, mentre verrebbe offerta la possibilità di collegarsi ad una rete fino a 100 kW.

I programmi per il futuro

Col passare dei mesi scopriremo sicuramente di più sulle potenzialità della 308 elettrica. I primi modelli entreranno in produzione a luglio 2023, con Peugeot che ripone molta fiducia nel suo progetto.

Sempre Tesson-Faget ha rivelato ai giudici del premio Auto dell'Anno (che vede la 308 in finale curiosamente come unico modello con motore termico) che la versione ibrida plug-in conta già per il 20% delle vendite e che si aspetta una quota simile per la futura variante elettrica.

Resta da capire se batteria e configurazione a motore anteriore della 308 verranno estese ad altri modelli Peugeot, tra cui la versione station wagon e la tanto chiacchierata 3008 Cross.