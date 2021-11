Le Peugeot e-208 ed e-2008 si aggiornano per il 2022 puntando sull’efficienza. Entrambe lanciate alla fine del 2019, la compatta e il SUV compatto sono stati prodotti in oltre 90 mila esemplari e si preparano a ricevere una serie di piccoli interventi per migliorare l’autonomia elettrica.

Si guidano più a lungo (anche al freddo)

Grazie agli aggiornamenti per i Model Year 2022, Peugeot sottolinea che l’autonomia di entrambi i modelli è aumentata di 25 km e dell’8% complessivo nel ciclo WLTP. Così, la e-208 può toccare i 362 km, mentre la e-2008 arriva a 345 km con una singola carica.

Peugeot e-208 Peugeot e-2008

Secondo il marchio francese, l’aumento di range elettrico è ancora più evidente nell’utilizzo in città e con temperature invernali vicino agli 0°C. In queste condizioni climatiche (il “tallone d’Achille” di tutti i powertrain elettrici) l’autonomia è cresciuta di circa 40 km.

Risparmio energetico

Com’è riuscita Peugeot a migliorare l’efficienza? Prima di tutto, sono equipaggiati di serie degli pneumatici con etichetta “A+” da 16” sulla e-208 e da 17” per la e-2008 che riducono la resistenza al rotolamento e i consumi di energia.

Inoltre, è stata affinata la trasmissione per migliorare l’autonomia in contesti autostradali. Infine, è stata aggiunta una nuova pompa di calore e un nuovo sensore d’umidità che permettono al climatizzatore di lavorare in modo più efficiente.

Nessun cambiamento, invece, in termini di potenza pura e prestazioni. La batteria da 50 kWh alimenta sempre un motore elettrico da 100 kW (136 CV) posto sull’avantreno e in grado di sprigionare 260 Nm di coppia. Per entrambi i modelli la velocità massima è limitata a 150 km/h, mentre l’accelerazione 0-100 km/h è di 8,1 secondi.

Al momento, Peugeot non ha annunciato eventuali cambiamenti per allestimenti e prezzi di listino.