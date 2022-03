Lunghezza: 4.367 mm

Larghezza: 1.852 mm

Altezza: 1.441 mm

Passo: 2.675 mm

Bagagliaio: min 412 max 1.323 (Hybrid 36171.272)

La Peugeot 308 in commercio da fine 2021 è la terza generazione della compatta francese, lanciata nel 2007 e che da allora non ha mai cambiato nome, a differenza di quanto accadeva in passato, con le nuove generazioni ad aumentare di un'unità nel numero che le identificava.

Rispetto al modello precedente è stata evoluta la piattaforma, sono arrivate motorizzazioni ibride a cui presto si aggiungerà quella elettrica, e sono cambiate sia le misure sia le proporzioni, ma non la destinazione d'uso che è quella della 5 porte adatta a molti impieghi, compreso quello familiare per chi non ha esigenze tali da rendere necessaria una station wagon o non preferisce puntare sui SUV.

Peugeot 308, le dimensioni

Le dimensioni della Peugeot 308 dicono 4,37 metri (3.670 mm), 12 cm più della precedente anche se rientra nella media delle attuali vetture di segmento C, tutte un po' cresciute ma sempre al di sotto dei 4,5 metri.

Il passo, ossia la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, misura 2.675 mm, anche questo allungato rispetto alla vecchia 308 di oltre 5 cm. Aumentata, infine, anche la larghezza, che è di 1.552 mm (circa 25 mm) mentre si è ridotta l'altezza, scesa da 1.460 a 1.441 mm. Dunque, l'auto ha un aspetto più grintoso e "acquattato" sulla strada, che esalta la linee anch'esse più aggressive e contribuisce a migliorare l'aerodinamica.

Peugeot 308 Hybrid

Peugeot 308, bagagliaio e abitabilità

L'abitacolo della Peugeot 308 ha guadagnato qualche cm grazie all'aumento del passo ed è accogliente, con sedili a loro volta leggermente abbassati per mantenere lo spazio per la testa nonostante i cm in meno. La distanza tra gli schienali dei sedili anteriori e posteriori è di 857 mm, lo spazio in altezza misura 866 mm, la larghezza posteriore ai gomiti invece è di 1,411 mm, abbastanza da star comodi in 2 e non troppo sacrificati in 3.

Quanto al bagagliaio, rispetto al modello precedente, che vantava una capienza record tra le compatte in proporzione alla lunghezza con 420 litri per 4,25 metri, la nuova generazione riduce leggermente, scendendo a 412 litri, ma conserva un vano ampio e regolare, con soglia di carico non troppo alta 694 mm da terra.

Peugeot 308, il vano di carico Peugeot 308, i sedili posteriori

A divano abbattuto il volume complessivo è di 1.323 litri (contro i precedenti 1.300) mentre la lunghezza massima sfruttabile arriva a 1.470 mm, raddoppiando di fatto la profondità del vano che è di 770 mm.

Le versioni ibride hanno un piano di carico più alto per via dell'ingombro della batteria e del sistema elettrico, e perdono una cinquantina di litri, conservando però un volume utile di 361 litri e riducendo di conseguenza anche il totale.

Peugeot 308, il bagagliaio del modello ibrido Peugeot 308, i sedili posteriori della Hybrid

Peugeot 308 ha in listino un totale di 5 motorizzazioni, due basate sul 1.2 turbo a benzina, una con il 1.5 diesel e due ibridi plug-in, entrambi a trazione anteriore. Si arriva a 7 varianti conteggiano il cambio automatico EAT8, che è di serie sulle ibride e opzionale sul diesel e sul benzina più potente.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.2 PureTech 110 110 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.2 PureTech 130/EAT8 130 CV Benzina Anteriore, cambio manuale o automatico 1.5 BlueHDi 130 130 CV Diesel Anteriore, cambio manuale o automatico Hybrid 180 e-EAT8 180 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio automatico Hybrid 225 e-EAT8 225 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio automatico

Peugeot 308, le concorrenti con misure simili

Peugeot 308 rientra in uno dei segmenti più affollati del mercato, quelle delle berline a 5 porte intorno ai 4,3 metri. Ecco quelle più vicine a lei per dimensioni e posizionamento, comprese tra poco meno di 4,3 e poco più di 4,4 metri di lunghezza:

Volkswagen Golf: 4,28 metri

4,28 metri Kia Ceed: 4,32 metri

4,32 metri Hyundai i30: 4,34 metri

4,34 metri Citroen C4: 4,36 metri

4,36 metri Renault Megane: 4,36 metri

4,36 metri Skoda Scala: 4,36 metri

4,36 metri Fiat Tipo: 4,37 metri

4,37 metri Opel Astra: 4,37 metri

4,37 metri Seat Leon: 4,37 metri

4,37 metri Ford Focus: 4,40 metri

4,40 metri Mazda3: 4,46 metri

E qui i modelli concorrenti delle versioni ibride plug-in: