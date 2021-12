Le offerte dedicate alla nuova versione della Peugeot 308 euro sono molte anche nel mese di dicembre: ad esempio, guardando le proposte ufficiali sulla versione ibrida plug-in, si nota un finanziamento con maxi rata finale e rate mensili da 299 euro, con prima rata dopo un anno e ricariche pubbliche illimitate.

Sullo stesso modello, però, è anche possibile con lo stesso importo mensile accedere alla formula di noleggio a lungo termine Free2Move Lease.

In questo caso, per una 308 BL Hybrid 180 Allure Pack, il primo canone è di 9.580 euro, mentre i 35 canoni successivi ammontano, appunto, a 299 euro, ma comprendono manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, auto sostitutiva in caso di guasto, e assicurazioni RCA e antifurto con polizza incendio e furto. Il tutto per un massimo di tre anni o 45.000 km

Vantaggi

Su un modello nuovo come la 308, e una tecnologia attuale come la motorizzazione ibrida plug-in, l’offerta di noleggio a lungo termine di Peugeot sembra decisamente al passo con i tempi: l’anticipo può essere sostituito con da una permuta, e le rate da 299 euro al mese comprendono servizi e assicurazioni.

Svantaggi

Oltre all’anticipo piuttosto consistente, bisogna considerare che questo genere di proposta nasce più che altro per la sostituzione continua della vettura, fissando una spesa annuale. Da segnalare che gli importi valgono sulla provincia di Milano, e l’offerta è soggetta a limitazioni territoriali.

In sintesi