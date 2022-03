La vincitrice del Women's World Car of the Year 2022 è la Peugeot 308. La media francese, che era già stata nominata il 14 febbraio scorso "Auto compatta dell'anno", ottiene il massimo riconoscimento da una giuria composta da 56 giornaliste automobilistiche.

Peugeot riceve questo premio per la prima volta nella sua storia, a dimostrazione dei risultati di vendita registrati dalla nuova 308, con 65.000 ordini già firmati in questi primi mesi.

Tutto al femminile

La Peugeot 308 ha ottenuto questo riconoscimento per essersi dimostrata un buon compromesso tra tutte le necessità richieste dalle 56 giurate. In particolare, secondo la giornalista danese Malene Raith:

Questa non è un’auto da sogno costosa per pochi fortunati, ma una vettura che la maggior parte delle famiglie possono permettersi di acquistare.

Secondo la giornalista vietnamita Hoa Hguyen è stato proprio il powertrain a convincere, grazie a una fluidità di marcia particolarmente elevata e al buon cambio automatico AT8:

La cosa più importante per me è che abbia buone prestazioni ai medi regimi e che il suo cambio automatico sia molto fluido.

La nuova Peugeot 308 nel nostro Perché Comprarla si è rivelata una buona alternativa nel suo segmento, grazie anche all'offerta di powertrain piuttosto variegata, tra cui le motorizzazioni ibride plug-in da 180 o 225 CV. Non manca poi la pratica versione Station Wagon con uno dei bagagliai più capienti della categoria e tutti i più moderni sistemi ADAS di Livello 2.

I precedenti

Per il Leone francese si tratta della prima volta in assoluto come Women's World Car of the year, ma dalla creazione del premio nel 2009 ci sono stati dei precedenti nelle sotto categorie. La Peugeot 3008, per esempio, nel 2017 vinse nella categoria SUV.

Il CEO di Peugeot, Linda Jackson, ha dichiarato:

"Sono molto orgogliosa del premio WWCOTY assegnato alla nuova PEUGEOT 308 e mi congratulo con tutto il team PEUGEOT per questo successo. La nuova 308 ha vinto per tutte le sue qualità, ma anche perché la sua gamma riesce a coprire gran parte degli utilizzi, dei milioni di potenziali utilizzatori, nei paesi rappresentati dalle giurie del Women's World Car of the Year. Qualunque siano le loro esigenze, abitudini, mezzi e aspirazioni, possono trovare nella gamma 308 il veicolo che fa per loro: attraente, efficiente, funzionale e accessibile.”

La 308 si è contesa il premio con le altre finaliste del WWCOTY, che in ordine per categoria erano:

Il premio nel 2021 era stato vinto dalla Land Rover Defender. Per l'edizione 2022, nelle passate settimane la Kia EV6 ha invece vinto il premio Car of the year, battendo la concorrenza, anche interna con la Hyundai IONIQ 5 e la stessa Peugeot 308.