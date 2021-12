Lunghezza: 4.447 mm

Larghezza: 1.841 mm

Altezza: 1.620-1.624 mm

Passo: 2.675 mm

Bagagliaio: min 520 (395 Hybrid) max 1.482 litri (1.357 Hybrid).

Le dimensioni della Peugeot 3008 posizionano il SUV francese nel segmento C, quello dei SUV compatti. Da quando è stato presentato, era la fine del 2016, ha conquistato un posto fisso nella top 10 dei SUV/crossover più venduti in Europa. Tuttora è uno dei modelli compatti più apprezzati, che compare non di rado anche tra i 10 modelli in assoluto più venduti in Italia.

Una posizione rafforzata dal restyling arrivato nel 2020 con cui si è aggiornato sotto molti aspetti senza però variare a livello di dimensioni e abitabilità, un insieme nel complesso equilibrato.

Peugeot 3008, le dimensioni

La lunghezza della Peugeot 3008 è di poco inferiore ai 4,50 metri (4.447 mm), nella media del segmento, la larghezza sfora di poco il metro e ottanta (1.810 mm), mentre l'altezza è di 1,62 metri (1.620 mm). Il passo è di 2,67 metri (2.675 mm per l'esattezza), mentre l'altezza da terra è di poco superiore alla maggior parte delle concorrenti, di 219 mm.

La gamma include anche versioni ibride a 2 o 4 ruote motrici, che non cambiano però gli ingombri esterni mentre influiscono, come vedremo, sulla capienza del bagagliaio.

Peugeot 3008

Peugeot 3008, abitabilità e bagagliaio

L'abitacolo di Peugeot 3008 è uno dei più comodi del segmento C, così come il vano di carico, che in condizioni normali offre 520 litri di capienza compreso il doppio fondo e quasi 1.500 a sedili posteriori abbattuti. Le condizioni "non normali" si riferiscono alle varianti ibride, che hanno il sottovano di carico occupato dalla parte elettrica e quindi perdono circa 120 litri, scendendo a 395 nella capienza base e a 1.357 in quella a sedili abbattuti.

Le misure del vano, con portellone servoassistito sugli allestimenti più ricchi, sono regolari, con lunghezza utile a sedili abbattuti che tocca i 1.600 mm e una soglia di carico alta 700 mm, anche qui un valore nella media. In generale, è un modello non troppo ingombrante in città ma comodo e ideale per la famiglia e l'utilizzo a tutto campo.

Peugeot 3008, il bagagliaio Peugeot 3008, i sedili

Il listino della Peugeot 3008 offre motori benzina 1.2 turbo PureTech e diesel 1.5 BlueHDi entrambi da 130 CV con cambio manuale o automatico a 8 rapporti, e l'ibrido plug-in nelle versioni base a trazione anteriore da 225 CV e integrale da 300 CV con un secondo motore elettrico per le ruote posteriori. La differenza di potenza si deve anche al benzina di base, un 1.6 turbo che eroga 180 CV ne primo caso e 200 CV nel secondo.

Motore Potenza Alimentazione Trasmissione Puretech 130 130 CV Benzina Anteriore, cambio manuale o automatico BlueHDi 130 130 CV Diesel Anteriore, cambio manuale o automatico Hybrid 225 CV benzina-elettrico Anteriore, cambio automatico Hybrid4 300 CV benzina-elettrico + elettrico Integrale, cambio automatico

Peugeot 3008, le concorrenti di dimensioni simili

Quasi tutti i suv di categoria compatta hanno lunghezze comprese tra poco meno di 4,4 e 4,5 metri circa. Peugeot 3008 si piazza proprio in mezzo, ecco i concorrenti più prossimi:

Renault Kadjar: 4,49 metri

4,49 metri Mazda CX-30: 4,40 metri

4,40 metri Jeep Compass: 4,40 metri

4,40 metri Kia Sportage: 4,52 metri

4,52 metri Nissan Qashqai: 4,43 metri

4,43 metri Hyundai Tucson: 4,50 metri

4,50 metri Volkswagen Tiguan: 4,51 metri

Di seguito invece le concorrenti ibride plug-in della Peugeot 3008, dove compare la DS 4, che nella versione "alla spina" riduce la differenza di prezzo con la "cugina" del Leone.