In un evento puramente online, il terzo consecutivo dovuto ai continui annullamenti del Salone di Ginevra, un tempo palcoscenico del premio, la Kia EV6 è stata nominata Auto dell'anno 2022.

Un premio (in inglese Car of the Year) che dal 1964 elegge la novità più rappresentativa presentata nell'anno precedente all'assegnazione e che vede 59 giurati (normalmente sono 61, ma data la guerra in Ucraina i voti dei 2 rappresentanti della Russia non sono stati conteggiati e la bandiera è stata eliminata dal logo) provenienti da tutta Europa votare quella che per loro è la novità più significativa.

Votazioni che tengono conto di criteri come design, comfort, sicurezza, economia, maneggevolezza, prestazioni, funzionalità, sostenibilità ambientale, piacere di guida e prezzo, è l'auto migliore.

Come sottolineato ancora una volta dal presidente della giura Frank Janssen, non ci sono quindi divisioni per classi, senza quindi fare distinzioni in base a dimensioni, motorizzazioni o altro.

Corsa a tre

La Kia Ev6 - primo modello della Casa ad aggiudicarsi il premio, prima di lei solo la Ceed, nel 2019, era salita sul podio (terza) - si è classificata prima con un totale di 279 voti, staccando di poco la Renault Megane E-Tech Electric (265) dopo un testa a testa che ha visto le 2 elettriche protagoniste di sorpassi e controsorpassi. Terza la Hyundai Ioniq 5 con 261 voti. Appena 16 voti tra prima e terza, uno dei distacchi più risicati degli ultimi anni.

Staccatissime le altre finaliste: la Peugeot 308 (unica auto non elettrica tra le 7) con 191 voti, quinta la Skoda Enyaq con 185, sesta la Ford Mustang Mach-E a 150 e settima la Cupra Born a 144 punti.

Auto dell'anno 2022, la classifica finale

Kia EV6: 279 voti

Renault Megane E-Tech Electric: 265

Hyundai Ioniq 5: 261

Peugeot 308: 191

Skoda Enyaq: 185

Ford Mustang Mach-E: 150

Cupra Born: 144

La Kia EV6

Basata sulla piattaforma E-GMP del Gruppo Hyundai la Kia EV6 è un crossover elettrico "cugino" della Hyundai Ioniq 5 (arrivata terza nelle votazioni) lungo 4,68 metri e con forme che la avvicinano al mondo delle shooting brake.

A muoverla ci sono uno o due motori elettrici, con potenze rispettivamente di 229 o 325 CV (con la EV6 GT, in arrivo prossimamente, a quota 585 CV), alimentati da un pacco batterie da 77,4 kWh effettivi con architettura a 800 Volt, che le permettono di disporre di una maggior potenza in fase di ricarica, riducendo quindi i tempi. Ci si può così attaccare a colonnine fino a un massimo di 250 kW e - grazie a uno speciale adattatore - ricaricare anche device esterni come bici a pedalata assistita, monopattini elettrici o altro.

Come va l'auto dell'anno 2022? Ve lo diciamo nel nostro Perché Comprarla Elettrica.