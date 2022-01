L'Alpine A110 non sarà mai ibrida, già lo sappiamo, con l'intero Gruppo Renault che si sta muovendo deciso verso un futuro elettrico al 100%. Eppure, una A110 ibrida esiste, ma non è stata realizzata dalla Casa francese.

Questa A110, di cui al momento però non ci sono foto ufficiali (in copertina vedete una A110S standard), è opera di Technomap, un'azienda tech che opera con componenti elettriche e che ha sede a Martin-Eglise, vicino a Dieppe dove vengono prodotte le vetture Alpine. L'idea era quella di dimostrare il proprio know-how sull'elettrificazione e, per farlo, il team ha deciso di costruire un prototipo ibrido funzionante basato sull'A110.

Trazione integrale e motore a etanolo

Oltre ad aggiungere un motore elettrico all'anteriore in grado di dare motricità alle ruote davanti e una batteria tra i due sedili, gli specialisti di Technomap hanno anche messo mano, ottimizzandolo, al motore 1.8 TCe della coupé francese. L'hanno convertito per farlo funzionare a etanolo e il risultato di tutte queste modifiche è stato strabiliante: la potenza è passata da 252 a 400 CV, numeri che ne fanno l'Alpine A110 più potente del mondo.

Si tratta a tutti gli effetti di un prototipo realizzato in un solo esemplare e costato all'azienda più di 500.000 euro, importo finanziato da Technomap in collaborazione con la ID Concept. Sfortunatamente, l'Alpine A110 ibrida non è destinata alla vendita (l'erede della sportiva sarà 100% elettrica), ma ha già in programma diversi test su strada e, alla fine, verrà analizzata da Renault.

Le due aziende avevano già collaborato

Non è la prima volta che Technomap lavora con Alpine perché già diversi anni fa le due aziende hanno collaborato con la concept A110 Vision. Uno dei manager dell'Azienda, Christophe Vergneault, spiega: "All'epoca, abbiamo rielaborato tutto l'impianto elettrico della macchina integrandolo perfettamente con la parte meccanica e testando tutto su circuito. Eravamo molto orgogliosi... ma non potevamo parlarne"