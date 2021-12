Anche la polizia francese ha la sua sportiva d’ordinanza. Il ministero degli interni d’Oltralpe ha presentato i primi due esemplari di Alpine A110 destinati al corpo della Genderamerie, ossia le forze dell’ordine che operano nelle aree rurali del territorio e nelle città con meno di 20 mila abitanti. Ecco la speciale “divisa” indossata dalle Alpine.

Il lato sportivo della Legge

In totale, saranno 26 le Alpine di pattuglia per la Gendarmerie, tutte caratterizzate da una livrea blu. Il cofano, il paraurti posteirore e la fiancata sono stati rivisti con le decalcomanie tipiche delle forze dell’ordine francesi. Oltre alla “firma” della Gendarmerie è riportata anche la scritta "Notre engagement, votre sécurité", ovvero "Il nostro compito, la vostra sicurezza”.

Ovviamente non mancano le sirene e le luci lampeggianti. Inoltre, curiosamente la polizia ha scelto modelli con cerchi in lega da 18”, non affidandosi, quindi, a quelli di serie da 17”. Nella presentazione delle vetture, il ministero degli interni ha sottolineato che le Alpine verranno utilizzate per inseguimenti ad alta velocità e per le operazioni riguardanti il traffico di stupefacenti.

Compatta e scattante

Le prestazioni dell’Alpine A110 sono effettivamente di tutto rispetto. La sportiva francese è mossa da un 1.8 da 252 CV e 320 Nm di coppia e a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Le dimensioni compatte (solo 4,18 metri di lunghezza) e il peso di 1.100 kg permettono all’Alpine di scattare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e di raggiungere i 250 km/h.

Recentemente rinnovata con un restyling, è disponibile anche nelle declinazioni più potenti GT ed S da 300 CV. In queste versioni caratterizzate da un’estetica più aggressiva l’accelerazione scende a 4,2 secondi, mentre la velocità massima resta invariata a 250 km/h. Il listino parte da 60.800 euro per l’A110.