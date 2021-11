L'Alpine A110 si rinnova con una gamma composta da tre versioni, dotazioni inedite, finiture di nuovo tipo e una potenza massima di 300 CV per A110 GT e A110 S. Le modifiche estetiche sono solo di dettaglio, mentre resta confermato il motore quattro cilindri turbo 1.8 abbinato alla trazione posteriore e al cambio doppia frizione Getrag a 7 marce.

La nuova versione d'accesso alla gamma, già ordinabile come le altre due varianti della coupé francese, è l'A110 con la motorizzazione da 252 CV, un peso di 1.102 kg e un prezzo base di 60.800 euro. L'Alpine A110 GT è la Gran Turismo della gamma pensata per unire prestazioni e comfort, ha 300 CV e un prezzo di partenza di 70.850 euro. Al top della nuova offerta c'è l'Alpine A110 S che è dotata di telaio Sport, kit aerodinamico opzionale e un prezzo base di 73.050 euro.

Alpine A110 S, top di gamma con alettone e 300 CV

Delle tre rinnovate coupé Alpine, quella più caratterizzata sportivamente è proprio la A110 S che è anche la prima a poter montare un grosso alettone posteriore in carbonio compreso nel Kit Aero che aumenta il carico aerodinamico assieme a una lama anteriore e a una carenatura sotto l'auto.

Alpine A110 S 2022

Il risultato è una deportanza di 60 kg all'anteriore e di 81 kg al posteriore che sommate portano il totale a quota 141 kg, mentre la velocità massima sale a 275 km/h contro i 260 km/h della 110 S standard. Merito anche del motore da 300 CV e 340 Nm di coppia (+20 Nm) e della configurazione sportiva di telaio, freni e e scarico. L'accelerazione da 0 a 100 km/h è questione di 4,2 secondi. Sulla bilancia la S segna un peso a vuoto di 1.102/1.140 kg.

A livello estetico, la A110 S si può distinguere dalle altre anche per la vernice esclusiva Arancio Fuoco con tetto nero, oltre che per il logo "S" al posteriore e sui battitacco, il badge Apine nero, le pinze freno arancioni e i cerchi da 18" GT Race in nero brillante (gomme Michelin Pilot Sport 4 215/40 R18 e 245/40 R18). Dentro si possono avere sedili Sabelt Sport regolabili a due vie, pedaliera in alluminio e rivestimenti interni in microfibra, oltre alle cinture arancioni.

Alpine A110 GT, Gran Turismo francese

Ancora 300 CV per l'Alpine A110 GT, la versione Gran Turismo che vuole unire sportività e praticità, anche nei lunghi viaggi. Nella dotazione di serie, oltre al badge GT su coda e battitacco, c'è il colore di lancio Grigio Tuono, il Park Assist con telecamera e i sedili in pelle Sabelt Comfort regolabili a sei vie con impunture blu a contrasto.

Alpine A110 GT 2022

Il peso della GT oscilla tra 1.119 e 1.140 kg e grazie ai 300 CV e 340 Nm è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi e tocca i 250 km/h. I cerchi da 18" Légende in nero diamantato montano pneumatici Michelin Pilot Sport 4 da 205/40 R18 davanti 235/40 R18 dietro.

Alpine A110, l'essenza dello spirito "Berlinette"

L’Alpine A110 che apre la nuova gamma Alpine monta invece la versione da 252 CV e 320 Nm del motore 1.8 e oltre a raggiungere i 250 km/h è in grado di scattare da 0 100 km/h in 4,5 secondi. Come nel caso della S, anche qui il peso si attesta sui 1.102/1.140 kg.

Alpine A110 2022

I cerchi d 17" a dieci razze calzano pneumatici Michelin Pilot Sport 4 da 205/45 R17 e 235/45 R17 e i sedili Sabelt regolabili a due vie hanno rivestimento misto pelle-microfibra nero con cuciture grigie a contrasto.

Nuove dotazioni e pacchetti opzionali

Su tutte le rinnovate Alpine A110 è presente il nuovo sistema multimediale con schermo touch da 7", connettività bluetooth, due prese USB, compatibilità con Apple Carplay e Android Auto e aggiornamento online.

Un comando dietro il volante permette di gestire i comandi vocali allo smartphone e con il menu Alpine Telemetrics (di serie sulla A110 S e opzionale sulle altre) si possono visualizzare dati tecnici come la pressione del turbo, la temperatura del cambio, la coppia, la potenza, l'angolo dello sterzo e l'accelerometro. Con il cronografo integrato è anche possibile misurare e registrare le prestazioni in pista.

Le tre modalità di guida, Normal, Sport e Track sono state ottimizzate per poter scalare più marce e modificare in maniera più significativa la reattività di acceleratore, sterzo e trasmissione. In fase di inizializzazione del Launch Control viene ora disattivato un cilindro per dare una sonorità ancora più grintosa al motore.

Tra i nuovi equipaggiamenti di Alpine A110 si segnala la possibilità di scegliere nuovi pacchetti e opzioni come il Pack Comfort, il Park Assist, lo scarico sportivo, il Pack Microfibra, il citato Kit Aero, il Pack Retrovisori, il Pack storage e il tetto in carbonio.