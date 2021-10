Al posto della radio o della solita musica in streaming o meno, può talvolta capitare di voler ascoltare in auto quel podcast o audiolibro interrotto la sera prima.

Ebbene, anche in questo caso Apple CarPlay, è d’aiuto perché permette di specchiare molte app sugli schermi degli infotainment delle auto che lo supportano. Due parole sui pilastri della sfera e qualche alternativa da considerare.

Le app podcast di Google e Apple

La maniera più semplice per ascoltare podcast con Apple CarPlay è affidarsi all’app proprietaria: Apple Podcast. È fruibile sia coi comandi dell’auto, selezionandola manualmente dalla schermata delle app, sia coi comandi vocali di Siri pronunciando ad esempio un semplice: “Fammi ascoltare il podcast Pillole di Motorsport”, oppure “Torna indietro di 10 secondi”.

Altrimenti c’è Google Podcasts, il servizio di casa Mountain View che propone un ampio panorama di contenuti di ogni tipo accessibili anche sul display dell’auto tramite Apple CarPlay. Basta selezionare manualmente “Nuove puntate”, quindi il podcast che più intriga.

Audiolibri su Apple CarPlay

Oltre all’app Audiolibri direttamente collegata ad Apple Libri, la piattaforma Apple CarPlay è compatibile con molti altri servizi di terze parti che forniscono questo tipo di contenuti.

Fra questi, ad esempio, Audible di Amazon, servizio ben rodato perché compatibile con CarPlay da oltre un lustro, o Audiobooks, altro celebre servizio sotto forma di app che supporta il sistema per auto di Cupertino da oltre 7 anni ormai.

Altre app per ascoltare podcast e audiolibri

Come noto, quanto scritto è solo una parte dell’ampio panorama di servizi disponibili in rete che offrono podcast e audiolibri compatibili con Apple CarPlay.

Per questo, è bene considerare anche altri servizi come ad esempio Google Play Libri, Bookmate, Kobo Books, Libby o Scribd, tanto per citarne alcuni dotati di un vasto catalogo di audiolibri da ascoltare anche on the road.

Mentre per quel che riguarda le app per ascoltare podcast su Apple CarPlay, oltre a nomi di spicco specifici del calibro di Podbean, Acast, Downcast, Spreaker o Overcast, come non menzionare app come Spotify (e simili), iHeartRadio o TuneIn.