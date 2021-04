È sempre più folto il complesso di app compatibili con Android Auto, sistema ormai in grado di offrire varie alternative sia per la navigazione e la comunicazione, sia per l’intrattenimento a bordo.

A tal riguardo, i servizi multimediali disponibili permettono a chi guida l’auto di gestire con facilità l’ascolto della musica in radio e in streaming, o la riproduzione di audiolibri, podcast e notiziari vari. Ma diamo uno sguardo alle opzioni disponibili al momento.

Le app per la musica

Oltre a lettori multimediali come VLC e jetAudio, sono molte le app compatibili con Android Auto disponibili nella sezione dedicata del Google Play Store (link in fondo); ci sono quasi tutti i servizi di streaming musicale: Spotify, YouTube Music, Amazon Music, Deezer o Tidal.

Discorso molto simile per quel che riguarda le app radio, con diverse opzioni da prendere in considerazione per ascoltare radio FM, AM e online. pensiamo a TuneIn Radio, Simple Radio, myTuner Radio Italia, Radio Deejay o BBC Sounds.

Le app per ascoltare podcast, audiolibri e notizie

Volendo seguire un notiziario per rimanere aggiornati sul traffico, sulle ultime news, o per ascoltare una determinata trasmissione, le app compatibili con Android Auto da guardare sono anche in questo caso quelle radiofoniche suddette, con qualche aggiunta specifica come The New York Times o ABC News.

Molto nutrita la sezione di applicazioni dedicate ai podcast e agli audiolibri con in prima linea servizi come Audible, Audiobooks, Pocket Casts, o ancora, Podcast Addict, Podcast App di Podbean e Smart Audiobook Player.

Per ulteriori informazioni o per cercare altre app compatibili con Android Auto, ecco il link alla pagina dedicata del Google Play Store.