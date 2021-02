La crescente popolarità di Android Auto fra gli automobilisti ha spinto Google a rendere disponibili per la propria piattaforma un buon numero di applicazioni compatibili, ideali per viaggiare coccolati da varie comodità.

Oltre alle app per la navigazione e l’intrattenimento di bordo, anche il settore comunicazione è ormai ben assortito con varie funzionalità per le chiamate e i servizi di messaggistica sempre a disposizione e a prova di distrazioni (o quasi).

Le applicazioni compatibili

Da WhatsApp Messenger a Telegram, passando per Facebook Messenger, WeChat e Google Hangouts; sono parecchie le app di comunicazione compatibili con Android Auto, scaricabili gratuitamente dal Google Play Store nella sezione dedicata.

Non mancano le alternative alle proposte più note: ad esempio ICQ Messenger, app che permette di messaggiare e di effettuare chiamate e videochiamate, fra le altre cose, l’app Kik per chattare, o ancora, TextPlus e NextPlus per la messaggistica e le chiamate in Wi-Fi.

Le funzionalità disponibili

Oltre alle app di comunicazione di terze parti, Android Auto integra anche varie funzionalità dedicate sia ai messaggi che alle chiamate. Difatti, la presenza di Google Assistant attrezza chi guida di un aiutante per comunicare evitando il più possibile le distrazioni.

Basta pronunciare “Ok Google”, o selezionare l’icona del microfono sul display dell’auto, per effettuare una telefonata; stessa cosa per inviare o rispondere con un messaggio, dettando a voce il testo e il nome del destinatario (o il numero di telefono).

Viceversa, per farsi leggere un messaggio ricevuto occorre toccare la notifica relativa dalla parte superiore dello schermo o accedere alla finestra dedicata pigiando l’icona della campanellina. Ma per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento (qui) dedicato alle funzionalità integrate per le chiamate di Android Auto e Apple CarPlay.