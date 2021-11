Alpine entra nel mondo degli NFT con una concept car esclusiva. Le cinque livree create per l’A110 GTA Concept verranno aggiudicate all’asta in programma dal 3 al 5 novembre su OpenSea.io. Le auto sono pure rappresentazioni virtuali e potranno essere utilizzate su REVV Racing, il primo gioco arcade di simulazione di corse basato sulla blockchain.

Le cinque livree

L’Alpine A110 è stata resa speciale dal lavoro di Arseny Kostromin, design di origine russa che ha lavorato a stretto contatto con Renault. La prima auto è caratterizzata dalla livrea della monoposto di Formula 1, con una serie di materiali e finiture specifiche per creare una dotazione unica.

La GTA Concept con Livrea 2 si distingue per la tinta nera e la grande “A” sulla fiancata. Si tratta di una versione futuristica con lamine iridescenti e un accostamento di colori molto particolare. La Livrea 3 punta sul tricolore francese, mentre la carrozzeria della Livrea 4 punta sui significati “nascosti”. Indossando un paio di occhiali anaglifi 3D si scopre un tracciato topografico e le coordinate GPS del Monte Bianco, il quale è un riferimento alla storia del marchio.

Infine, la Livrea 5 dell’Alpine A110 è interamente blu ed è un omaggio al colore caratteristico del brand francese.

Un mondo in crescita

La formula degli NFT (“Non Fungible Token”, ossia “gettone non trasferibile”) sta prendendo sempre più piede nel mercato dell’arte e delle auto. In pratica, chi ha creato il modello mette in vendita la sua creazione nel corso di un’asta.

I compratori possono decidere se utilizzare il bene o venderlo a loro volta. Ogni NFT, però, ha un proprio “token” che può essere visto come una sorta di certificato di autenticità sull’opera. In questo modo, il creatore dell’opera può continuare a guadagnare una certa quota su scambi e future vendite del suo bene.

Per partecipare all’asta online è necessario registrarsi con un portafoglio di criptovalute o “crypto wallet”. Ad ogni livrea delle Alpine è associato un solo esemplare: un’occasione interessante, quindi, per tanti collezionisti da tutto il mondo.