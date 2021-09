La Nissan GT-R ha ricevuto numerosi aggiornamenti da quando l’attuale modello R35 ha debuttato nel 2007 con l’arrivo di una serie di edizioni speciali, tra cui l’ultima T-Spec presentata di recente in soli 100 esemplari per i mercati giapponese e statunitense.

Ora la supercar giapponese viene venduta all'asta come NFT, cioè una rappresentazione artistica digitale all'interno di una blockchain, in un pacchetto che comprende anche una reale GT-R Nismo Special Edition.

Opera d'arte digitale

In poche parole l’NFT è un bene digitale, di tipo immateriale che possiede valore sia come criptovaluta sia come opera d’arte vera e propria e, come nel caso di una rappresentazione artistica reale, può aumentare il proprio valore nel corso del tempo.

È come se fosse una moneta in criptovaluta che però non può essere scambiata e all’interno di questo gettone viene conservata l’immagine digitale dell’automobile che potrà essere acquistata al valore assegnatole del mercato.

Venduta in pacchetto con una Nismo reale

A questo proposito Nissan Canada ha raffigurato, in collaborazione con l’artista locale Alex McLeod, la GT-R in un ambiente soprannaturale in maniera da “evidenziare l'audacia del veicolo e le sue varie caratteristiche”.

L'asta consente agli offerenti di possedere il diritto di proprietà sull'esclusiva GT-R NFT digitale. Nissan Canada ha stabilito un prezzo di riserva di 280.000 CAD (188mila euro al cambio attuale), una somma che sembra folle per l’acquisto di un'opera d'arte digitale, se non fosse per il fatto che il modello riprodotto dell'auto viene offerto insieme a un esemplare reale di GT-R Nismo Special Edition.

Proventi in eccesso devoluti in beneficienza

L'auto sarà venduta su RubiX, marketplace NFT dedicato alle opera d’arte digitali, con un’asta dal vivo programmata dal 5 ottobre al 7 ottobre prossimo. Una volta raggiunta la riserva, la somma eccedente sarà devoluto in beneficenza e vale la pena ricordare che la Nissan GT-R Nismo reale che verrà acquistata assieme alla rappresentazione digitale è venduta sul mercato praticamente allo stesso prezzo della base d'asta.

La persona che avrà effettuato l’offerta più alta otterrà i diritti digitali per l’NFT e potrà ricevere la Nissan GT-R Nismo Special Edition reale entro la fine dell’autunno quando il modello arriverà in Canada. L’asta è aperta ad acquirenti di tutto il mondo, l'unico "problema" è che il vincitore dovrà recarsi in un concessionario canadese per ritirare le chiavi.