Tra tutte le rockstar che ci hanno lasciato Freddie Mercury è probabilmente una delle più celebri. Il frontman dei Queen, che è stato ricordato di recente attraverso un film biografico, era un'icona, non solo nel Regno Unito, ma in tutto il mondo. All'apice della popolarità della band negli anni '80, Mercury veniva trasportato negli studi di registrazione con la sua Rolls-Royce Silver Shadow del 1974.

Ora, quella stessa Rolls sta per essere venduta. Inserita nel registro duPont, la Silver Shadow di Mercury sarà offerta il 5 novembre all'asta londinese di Rm Sotheby's, senza prezzo di riserva. Inoltre, il ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza per l'Ucraina.

Tutta originale

Secondo il registro storico, la Silver Shadow del 1974 è entrata in possesso di Mercury nel 1979. I primi anni di vita dell'auto non sono mai stati documentati, ma è noto che la vettura è stata acquistata dalla società di Mercury, la Goose Productions Ltd.

Tuttavia, non era la rockstar a guidarla regolarmente. Si presume che Mercury si spostasse a bordo di questa Rolls insieme al suo autista personale.

L'auto è rimasta di proprietà di Mercury (qui tutte le sue auto) fino alla sua scomparsa nel 1991. Ha ancora il suo motore V8 da 6,75 litri originale sotto il cofano ed è rifinita in Silver Chalice con interni blu, lo stesso abbinamento con cui l'auto è arrivata sulle strade britanniche nel giugno 1974.

Come e dove seguire l'asta

Se siete interessati, questa Rolls-Royce Silver Shadow di proprietà Mercury sarà messa all'asta da RM Sothebys a Londra il 5 novembre. Tutti i proventi della vendita dell'auto, come abbiamo anticipato, saranno devoluti al Superhumans Center, un ente di beneficenza istituito per fornire aiuti in Ucraina.

La basa d'asta è di circa 23mila euro, ma chissà a quanto sarà davvero venduta! Appuntamento a novembre per scoprirlo.