Chi conosce bene il mondo dell’auto lo sa, ci sono eventi unici capaci di portare sotto lo stesso tetto, negli stessi giorni, tutto il meglio della storia dell’automobilismo mondiale. Ne è un esempio il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, oppure la Monterey Car Week, meglio conosciuta per il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach.

Proprio quest’ultimo, che si è appena concluso, ha visto nell’edizione 2022 diversi record di categoria e prezzi di vendita mai visti prima. Ecco alcune delle vendite milionari più strepitose, arrivate da auto davvero preziosissime e milionarie marchiate Ferrari, Mercedes, Maserati e non solo.

Anche se manca al momento la conferma ufficiale da parte della stessa casa d'aste, la vendita appena conclusa potrebbe passare alla storia come l'asta dei record, con quasi 60 auto oltre il milione di dollari e un totale di più di 200 milioni di dollari passati di mano.

Il top del top

Per cominciare, sicuramente vale la pena analizzare i pezzi che hanno raggiunto i valori di vendita più elevati di tutti. In cima alla classifica virtuale, al primo posto, svetta una speciale Ferrari 410 Sport Spider by Scaglietti, battuta all’asta RM Sotheby’s per l’incredibile cifra di 22.005.000 dollari, pari al cambio attuale a 21.997.298 euro. Non è ovviamente una Ferrari qualsiasi (per quanto una 410 Sport Spider possa esserlo), si tratta precisamente dell’esemplare guidato da Juan Manuel Fangio nella 1000 KM di Buenos Aires del 1956, oltre che in altre gare minori.

Seguono due auto con carrozzeria cabriolet degli anni ’20 e ’30. La prima, in ordine di risultato, una Mercedes-Benz 540K del 1937, stesso modello che l'anno scorso aveva vinto l'intero concorso, battuta all’asta per 9.905.000 dollari, pari a 9.900.889 euro, segnando il record di valore per il modello grazie a quei 5.000 dollari di extra.

In terza posizione una splendida Hispano-Suiza H6C “Tulipwood”, esemplare unico battuto all’asta per 9.245.000 dollari, pari a 9.239.915 euro, record assoluto per la prestigiosa marca di vetture extra lusso.

Al quarto posto si piazza un altro record della nostra rassegna, quella che potrebbe essere a tutti gli effetti (salvo trattative di vendita tra privati non conosciute) la Maserati più costosa di sempre.

Si tratta di una 450S del 1958, precisamente la numero 9 delle 10 prodotte e ordinata all’epoca da un facoltoso cliente americano per mezzo di Carrol Shelby, che ne curò personalmente la consegna all’arrivo negli Stati Uniti.

Sotheby’s non ha rivelato ancora il valore di vendita finale con cui si è chiusa l’asta, ma è probabile che la speciale sportiva tutta italiana abbia toccato una cifra superiore agli 8 milioni di dollari, pari a circa 7 milioni di euro al cambio attuale.

Tante Ferrari

A vincere il concorso d'eleganza è stata la Duesenberg J Figoni Sports Torbeto del 1932, non c'è alcun dubbio però che le vere protagoniste di questa edizione 2022 dell'evento californiano siano state le Ferrari. Tante e diverse hanno animato l’asta e gli spalti di Pebble Beach.

Tra queste diverse 250 GT, sia a passo lungo LWB che normali SWB, sia coupé che roadster, vendute tutte per cifre superiori ai 5,5 milioni di dollari insieme a una 275 GTB/C del 1966 in colorazione rossa venduta per 7.595.000 dollari, pari a 7.609.848,22 euro e infine una monoposto di Formula 1.

Parlando proprio di quest’ultima, si tratta della Ferrari F300, la stessa con cui il sette volte campione del mondo Micheal Schumacher vinse 4 gare nel 1998 e acquistata dal primo proprietario nel 1999 proprio dalla Scuderia Ferrari. Venduta per 6.220.000 dollari, pari a 6.233.995 euro, include nel pacchetto anche un’esclusiva visita alla fabbrica di orologi Richard Mille in Svizzera, a Les Breuleux.

Quelle particolari

A farla da padrone all'asta non sono state però soltanto le costosissime e milionarie supercar di un tempo. Protagoniste anche alcune auto iconiche più contemporanee, vicine ad alcune eccezioni “particolari”.

Iniziamo con le tante Nissan Skyline GT-R, auto particolarmente apprezzate negli Stati Uniti che sono state vendute con prezzi compresi tra i 151.000 dollari di un esemplare standard e i 400.000 dollari di un esemplare preparato per gareggiare nei campionati nazionali di drift.

E se vi dicessimo poi che ora è tempo di dolci? Si perché a essere battuto all’asta Sotheby’s è stato anche un camion dei biscotti del 1936. Costruito in Ohio in sole 148 unità è sopravvissuto fino ai nostri giorni ed è stato ceduto dal precedente proprietario per 246.400 dollari, pari a 245.350 euro.

La 911 più costosa di sempre (forse)

Dulcis in fundo, l’edizione 2022 ha registrato la vendita di quella che forse potrebbe essere la Porsche 911 recente (dalla 996 alla 992) più costosa di sempre. Si tratta della one-off Sally ispirata all’originale auto comparsa nel cartone Cars e basata esteticamente sulla 996.

Ceduta dalla stessa Casa per un valore di 3.600.000 dollari, pari a 3.611.012,40 euro, è stata realizzata ispirandosi in tutto e per tutto all’auto immaginaria della Pixar, sia per quanto riguarda gli abbinamenti cromatici, sia per i cerchi che per gli interni. L’intero ricavato di vendita è stato devoluto interamente ad associazioni per bambini.

Fotogallery: Foto - La Porsche 911 di Cars diventa una one-off reale per beneficenza

12 Foto

Ma anche un'altra Porsche ha catturato la nostra attenzione. Si tratta di una 911 992 GT3 Touring Package manuale del 2022 con all’attivo circa 50 km, finita nel calderone dell’asta e venduta per 417.500 dollari, pari a 418.620,99 euro. A stupire non è stata tanto l’auto in sé, anche se ricca di optional, ma piuttosto il risultato ottenuto con un prezzo di vendita poco inferiore al doppio del costo di acquisto da nuova, dopo soli pochi mesi dall’arrivo negli Stati Uniti dell’esemplare.