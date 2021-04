La 250 GT è una delle Ferrari d’epoca più rare al mondo. L’azienda GTO Engineering, specializzata nel restauro delle Rosse d’epoca, ha presentato il suo progetto per la Squalo, un modello esclusivo che vuole essere l'erede spirituale della 250 GT degli anni '60. Di questo “remake” se ne parla da tempo e recentemente vi avevamo mostrato i primi rendering del progetto.

Ora l’azienda americana ha rilasciato ulteriori foto e specifiche tecniche sulla sua supercar con stile deliziosamente retrò.

Il “remake” del mito

GTO Engineering ha ribattezzato questa particolare riedizione della 250 GT col nome “Squalo”. Anche se il look sembra quello di un’auto profondamente restaurata, in realtà la Squalo è un modello nuovo dal primo all’ultimo bullone, a partire dal motore.

Il V12, del quale non si conoscono ancora i dettagli, è stato realizzato internamente, così come il design. Le forme s’ispirano alla già citata Ferrari del 1962, con aggiunte moderne come fari LED e cerchi in lega da 18”, il cui stile ricorda quello delle ruote anni '60.

Esperienza di guida d’altri tempi

Per mantenere un’aura “classica”, il V12 è abbinato ad un cambio manuale. La potenza non è stata ancora comunicata, ma ci aspettiamo un incremento rispetto ai 250-300 CV della versione originale. Il tutto a muovere un peso totale inferiore ai 1.000 kg.

Mark Lyon, fondatore e titolare dell’azienda, non nasconde il suo entusiasmo:

Abbiamo già ricevuto diversi ordini e teniamo a ringraziare i clienti che hanno fiducia nel nostro business e nella nostra visione

Il prezzo deve ancora essere annunciato. È ragionevole pensare però che la GTO Engineering Squalo sarà decisamente più alla portata rispetto alla 250 GT originale: nel 2017 la speciale versione Spyder California, infatti, fu venduta a 14,5 milioni di euro.