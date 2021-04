Se si parla di rally e di modelli in grado di farne la storia, il nome Lancia 037 prima o poi viene fuori. Forse più prima che poi. Un'auto gloriosa, l'ultima a 2 ruote motrici (posteriori) a vincere il campionato del mondo. Era il 1983 e dall'anno successivo iniziò il dominio delle trazioni integrali.

Altri anni, altre auto. Ma ogni tanto dal passato qualcosa ritorna, grazie al lavoro di appassionati e amanti di modelli entrati di diritto nell'Olimpo dell'automobilismo. Modelli proprio come la Lancia 037 che, grazie a Kimera Automobili, si prepara a rinascere a nuova vita grazie al progetto EVO37.

Segreto di Pulcinella

In realtà il comunicato stampa non parla apertamente della Lancia 037, ma ogni minimo dettaglio suggerisce che ci sia proprio l'iconica coupé italiana alla base del progetto dell'azienda cuneese. Già il nome ne anticipa la carta di identità, e se non bastasse il video teaser ne mostra le inconfondibili forme, dalle luci tonde al grosso alettone posteriore.

Design del passato arricchito da dettagli moderni, come i proiettori full LED, le parti in fibra di carbonio non verniciate e un impianto frenante che - all'apparenza - sembra composto da dischi carboceramici. Un nostalgico incontro tra i tempi che furono e il tecnologico presente, come visto (ancora una volta con una Lancia protagonista) con la Delta Futurista di Automobili Amos.

La meccanica

Al di là di immagini, video e richiami al passato della Kimera EVO37 non sappiamo nulla, a partire da cosa ci sarà sotto le forme in pieno stile Lancia 037. Il telaio potrebbe essere completamente nuovo, magari con massiccio uso di materiali leggeri, mentre il motore potrebbe essere ancora una volta un 2.0 turbo con potenza superiore ai 305 della 037.

Da abbinare alla trazione posteriore, in omaggio ai vecchi tempi e come un'auto sportiva dovrebbe essere. Assieme al cambio manuale. Ne sapremo di più tra 28 giorni e una manciata di ore, quando terminerà il countdown sul sito ufficiale di Kimera Automobili.