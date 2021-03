C'era aria di record del mondo attorno all'asta di auto storiche che RM Sotheby's che terrà online da Milano, Palazzo Serbelloni, il prossimo 15 giugno, alla vigilia della 1000 Miglia 2021.

Tra le trenta vetture d'epoca vendute all'incanto dalla casa d'aste britannica c'è infatti quella che potrebbe diventare la Lancia Rally 037 più costosa di sempre e forse anche una delle Lancia più preziose. La stima d'asta indica infatti una cifra compresa tra i 700.000 e i 900.000 euro.

Prototipo di sviluppo

Parliamo della Lancia Rally 037 prototipo, quel primo veicolo sperimentale e con numero di telaio SE037-001 costruito nel 1980 nelle officine Dallara prima della produzione in piccola serie affidata ad Abarth sotto la supervisione del suo progettista, Sergio Limone.

Quella che è stata l'ultima auto a trazione posteriore a vincere il campionato mondiale costruttori rally (nel 1983) è in questo caso rappresentata dal muletto di sviluppo impegnato per mesi nei test in galleria del vento e in pista guidata da Markku Alen, Adartico Vudafieri e Giorgio Pianta.

Le tante vite del "muletto"

Questo stesso prototipo ha poi vestito la livrea Martini ufficiale delle altre 037 ufficiali con il ruolo di auto da ricognizione nel Rally dell'Acropoli 1982. Finiti i suoi compiti di sviluppo la 037 prototipo è stata pensionata definitivamente ed è finita nella collezione privata dello stesso Limone che l'ha riportata alle condizioni originali, compreso il motore di 1.995 cc con compressore volumetrico.

L'esemplare che sarà venduto a Milano nell'asta online del 15 giugno 2021 ha i certificati di autenticità e originalità della FIVA (Fédération internationale des véhicules anciens) e del Lancia Club. Chi volesse vederla dal vero prima dell'asta è possibile prenotare una visita all'esposizione delle auto in vendita a Palazzo Serbelloni nella mattina del 14 e del 15 giugno, ma solo per un numero limitato di offerenti.

Per la seconda volta all'asta

Ricordiamo che questa stessa Lancia Rally 037 prototipo era stata messa all'asta da Bonhams nel 2016, ma era rimasta invenduta. Per la cronaca la 037 col prezzo più alto pagato all'asta è quella venduta sempre da RM Sotheby's nel 2019 per 770.000 euro.