Torniamo alle auto di serie con la Y10, un'utilitaria lunga solo 3,39 metri con cui il marchio ha ottenuto un grande successo. Molto prima della MINI odierna, infatti, la Y10 ha creato la nicchia di mercato delle piccole auto di classe.

La tecnologia proveniva dal gruppo Fiat, in particolare dalla Panda. Tipico della Y10 era il portellone nero, che in origine avrebbe dovuto essere di plastica. In Italia è stata commercializzata con il marchio Autobianchi, come erede della A112.