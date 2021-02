Se siete dei nostalgici delle Ferrari d’epoca, allora la proposta di GTO Engineering potrebbe essere davvero interessante.

L’azienda fondata negli anni ’80 da Mark Lyon ha infatti confermato il progetto replica della mitica Ferrari 250 GT di cui vi avevamo parlato un po’ di tempo fa. L’azienda l’aveva definita “Project Moderna” e non era sicura di partire con la produzione. Dopo la presentazione dei primi bozzetti però, GTO ha ricevuto tante richieste da parte di potenziali clienti.

Per questo motivo, la Ferrari 250 GT del terzo millennio prenderà presto vita.

Vecchia scuola, nuovo progetto

GTO Engineering non è nuova a riportare su strada delle Ferrari d’epoca. In precedenza, l’azienda aveva realizzato la 250 SWB Revival, una sportiva costruita prendendo spunto dai disegni della 250 GT Berlinetta.

Al contrario di questa però, la nuova Ferrari non è una fedele riproduzione del modello originale degli anni ‘60. È meglio definirla come una reinterpretazione in chiave moderna.

I nuovi rendering rilasciati mostrano meglio le forme definitive del modello. Le proporzioni sono diverse rispetto all’originale: il frontale è più largo e la coda è più muscolosa. Anche i cerchi sono decisamente più grandi del modello di partenza. In questo modo possono essere montati dei freni a disco più grandi e potenti. Stando sempre ai progetti, troveremo i fari LED anteriori e posteriori.

La 250 GT è realizzata interamente in fibra di carbonio e alluminio per renderla quanto più leggera possibile. Grazie alla "cura dimagrante", GTO dichiara che il suo modello pesa soli 998 kg. Solo le portiere e il cofano saranno realizzati in alluminio per dare una sensazione di maggiore solidità all’apertura e chiusura.

Un V12 aspirato a caro prezzo

Sotto il cofano c’è un motore V12 aspirato con distribuzione a 4 alberi a camme abbinato ad un classico cambio manuale. A livello di potenza, ci aspettiamo qualche miglioramento rispetto ai 319 CV del modello originale.

Oltre alla linea e al motore, la serie di aggiornamenti riguarda anche gli interni della 250 GT. A bordo troviamo accessori “moderni” come l’aria condizionata e il sistema d’infotainment.

Una replica così esclusiva avrà un prezzo altrettanto importante. I potenziali acquirenti dovranno prepararsi a sborsare una cifra intorno al milione di euro (tasse escluse). L’auto verrà prodotta nel 2022 nel Regno Unito e sarà ovviamente personalizzabile negli esterni e negli interni.