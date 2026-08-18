Dove sono i luoghi reali di Fast & Furious [VIDEO]

La saga di Fast & Furious è diventata molto più di una serie di film sulle auto: è un pezzo di cultura pop, un viaggio tra motori, amicizia e adrenalina che ha trasformato alcune strade di Los Angeles in vere destinazioni da pellegrinaggio per gli appassionati.

Prima dei jet, delle acrobazie impossibili e delle supercar da milioni di euro, tutto è iniziato col primo capitolo del 2001, tra quartieri californiani, gare clandestine e luoghi ancora oggi riconoscibili.

E la cosa più affascinante è che molti di questi posti esistono davvero e possono essere visitati ancora oggi.

Bob’s Market: il primo incontro col mondo di Toretto

Uno dei luoghi più iconici del film si trova vicino al quartiere di Victor Heights. È Bob’s Market, il piccolo negozio che appare nelle prime scene di Fast & Furious, quando Brian O’Conner (Paul Walker) si presenta nel mondo delle corse clandestine e dei ragazzi di Toretto.

Bob's Market, il bar di Toretto nel film Foto di: Motor1 Italy

Il negozio è ancora attivo e rappresenta una delle tappe più amate dai fan del film. Entrando si possono trovare diversi riferimenti alla pellicola, tra modellini di auto, ricordi e oggetti dedicati alla saga. È uno di quei luoghi dove la finzione cinematografica incontra la vita quotidiana: fuori continuano a passare le persone del quartiere, dentro invece si respira ancora un po’ di atmosfera da primo Fast & Furious.

I raduni sono piuttosto frequenti e davanti al locale sono presenti vari segni di gomme sull'asfalto, a dimostrazione che lo spirito più "clandestino" del film è ancora vivo tra gli appassionati.

A pochi minuti di distanza a piedi si trova anche un altro simbolo assoluto della saga: la casa di Dominic Toretto.

Il garage più famoso del cinema

La casa di Dom è probabilmente il luogo più riconoscibile dai fan. Situata in una zona residenziale di Los Angeles, è diventata il simbolo della famiglia Toretto: il punto dove tutto ruota attorno alle auto, al barbecue domenicale e al celebre concetto di “famiglia”.

L’abitazione è una normale casa privata, quindi va rispettata come tale, ma dall’esterno è possibile riconoscere facilmente il luogo visto in tantissime scene del film. Il garage dove Dom lavora sulle sue auto, il cortile e l’atmosfera della zona hanno contribuito a rendere questa casa una delle location cinematografiche più famose legate al mondo delle quattro ruote.

Per molti appassionati è una tappa obbligatoria durante un viaggio a Los Angeles, soprattutto per rivivere lo spirito del primo capitolo, quello più legato alle corse di strada e alla cultura delle auto modificate.

Il Neptune’s Net

Spostandosi verso la costa, lungo la Pacific Coast Highway vicino a Malibu, si trova invece Neptune’s Net. Questo storico ristorante è comparso in una delle scene più amate del primo film, quando Brian e Dom arrivano con la famosa Toyota Supra arancione.

Il Neptune's Net Foto di: Motor1 Italy

Il locale è reale e oggi è diventato un punto di riferimento non solo per i fan di Fast & Furious, ma anche per motociclisti, appassionati di auto e viaggiatori. La sua posizione spettacolare sull’oceano lo rende una tappa perfetta durante un giro lungo la costa californiana.

Neptune’s Net è famoso anche tra i giocatori di Grand Theft Auto V, visto che la location è stata riprodotta nel videogioco con il nome di Hookies.

Fotogallery: I luoghi reali di Fast & Furious

7 Fonte: Motor1 Italy