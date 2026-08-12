Comprereste una Toyota Land Cruiser con 1.000.000 di km?

La storia dei fuoristrada è costellata di modelli immortali, icone dell'offroad capaci di attraversare le ere senza che la loro immagine ne fosse scalfita. Come il Toyota Land Cruiser, che dal 1951 rappresenta ciò che la Casa giapponese sa fare quando manca l'asfalto sotto le ruote. Generazioni su generazioni contraddistinte da telaio a longheroni, trazione integrale, robustezza e affidabilità. Basta naturalmente prendersene cura.

Esattamente come ha fatto Gary Driscoll, agente immobiliare australiano, che con il suo Toyota Land Cruiser ha percorso quasi 1.000.000 (un milione) di km. E ora si appresta a metterlo all'asta.

Tutto originale

Acquistato nel 2009 il Land Cruiser Sahara Serie 200 ha percorso in media 180 km al giorno, spostandosi su e giù per le strade dello stato australiano del Victoria. Senza mai dare problemi. Merito delle cure di mr. Driscoll, che non osa sforare il limite del milione di km, lasciando che sia il suo nuovo proprietario a raggiungere il traguardo. Guidando un fuoristrada in perfette condizioni.

Il Land Cruiser infatti monta ancora motore e la trasmissione originali, ma ha avuto bisogno della sostituzione del motorino d'avviamento dopo 983.333 km percorsi. Driscoll ha dichiarato a Drive Australia

"La cosa più impressionante [oltre all'elevato chilometraggio] è che non è stato sostituito praticamente nulla. Il motore è quello originale, la trasmissione è quella originale, il veicolo è quello originale. Certo, la manutenzione ordinaria è stata eseguita regolarmente, come la sostituzione dell'olio, dei filtri dell'aria e del carburante, e sono stati effettuati diversi cambi d'olio e quant'altro".

Come detto ora il Toyota Land Cruiser è pronto per finire nel garage di un nuovo proprietario grazie a un'asta, basta che sia disposto a sborsare almeno 30.000 dollari australiani (circa 19.000 euro). Così finalmente raggiungerà quota 1.000.000 di km. E chissà quanti altri da percorrere.

La prova del nuovo Toyota Land Cruiser