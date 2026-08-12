La Monterey Car Week parla anche italiano. Grazie a Bentley

Il calendario della Monterey Car Week è sempre ricco di eventi, appuntamenti e party su invito e, con l'edizione 2026, il programma ospita per la prima volta "Stazione Remota", nuovo raduno annuale ideato da Bentley in collaborazione con Tutto Bene (raduno che si tiene a settembre sul Mottarone), il polo della cultura automobilistica Race Service e lo studio di design milanese BorromeodeSilva.

Un evento nell'evento che per la prima edizione, in programma sabato 15 nella Carmel Valley, esclusivamente su invito. Qui clienti VIP, fan di Tutto Bene e appassionati di auto potranno rifarsi gli occhi davanti a bolidi più unici che rari.

Cosa ci sarà

Per l'occasione Bentley porterà a Stazione Remota numerosi modelli come la Bentayga X, concept che mostra come sarebbe il SUV inglese se fosse dedicato al fuoristrada e la "Joe’s Bentayga", il SUV trasformato in una sorta di bar. A Stazione Remota ci sarà anche la nuova Supersports, la Continental più pura di sempre, con una livrea speciale battezzata "Dragon".

13 Fonte: Bentley

Al suo fianco l'auto che ha inaugurato la stirpe delle Supersports, un esemplare del 1926 soprannominato "Smoky" e modificata per le corse nel 1934 tramite l'installazione di un motore di 4,5 al posto del classico 3 litri, l'assetto ribassato e aerodinamica rivista.

Non mancheranno naturalmente le Bentley di oggi, disponibili anche per test drive, come l'intera gamma di Bentayga e Continental GT. Presente anche la nuova Flying Spur, che debutterà il giorno precedente a The Quail, A Motorsports Gathering il giorno precedente.

Bentley Bentayga X Foto Di: Bentley Bentley alla Monterey Car Week 2026

Non è tutto

Bentley non sarà presente unicamente a Stazione Remota in occasione della Monterey Car Week. La Casa inglese infatti avrà come quartier generale la Home of Bentley, vicina a The Lodge a Pebble Beach. Qui verranno esposti accessori e non solo con la B alata e i clienti potranno parlare con i designer, così da iniziare a creare qualche particolare personalizzazione per le proprie auto.