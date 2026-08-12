I primi indizi sulla nuova Porsche Macan. A benzina

Un prototipo di Audi Q5 completamente camuffato potrebbe nascondere molto più di una semplice variante sperimentale del SUV dei Quattro Anelli.

La vettura che vedete in alcune foto pubblicate su Instagram potrebbe rappresentare il primo avvistamento del nuovo SUV medio di Porsche, ossia l'erede della Macan con motore termico. Ma andiamo con ordine.

Prime ipotesi

Naturalmente, per il momento non ci sono conferme ufficiali sull'identità del prototipo. La carrozzeria sembra quella di una Q5, ma il particolare trattamento dei passaruota rappresenta un indizio interessante. Una soluzione di questo tipo può avere diverse spiegazioni. Audi (o Porsche) potrebbe utilizzarla per testare sospensioni specifiche, carreggiate maggiorate, freni più grandi o pneumatici più larghi. Tutti elementi compatibili con lo sviluppo di un modello più orientato alla sportività rispetto alla Q5.

È quindi inevitabile pensare alla futura Porsche che dovrebbe raccogliere l'eredità della Macan termica. Anche perché questo modello e la Q5 dovrebbero condividere la piattaforma PPC. Questo non significa però che le due vetture saranno equivalenti. La piattaforma rappresenterà una base tecnica condivisa, mentre Porsche dovrebbe intervenire profondamente su telaio, sospensioni, sterzo, dinamica di guida, design e gestione elettronica.

La "nuova Macan" (che non sarà una Macan)

Il ceo di Porsche Michael Leiters ha già chiarito che il progetto dovrà essere una “vera Porsche”, sottolineando la necessità di introdurre contenuti, tecnologia e soluzioni specifiche. Il prototipo fotografato potrebbe quindi rappresentare proprio una delle prime fasi di questo processo.

C'è però un dettaglio importante: il futuro SUV medio a benzina non dovrebbe chiamarsi Macan. Il nome rimane infatti associato al modello elettrico sviluppato sulla piattaforma PPE, quest'ultima dedicata solo alle vetture a batteria.

Il nuovo SUV a benzina dovrebbe arrivare entro il 2028 e proporre una gamma composta da motorizzazioni esclusivamente termiche ed elettrificate. Resta da capire se gli avvistamenti di questi prototipi diventeranno sempre più frequenti.

Fotogallery: Porsche Macan GTS (2026)