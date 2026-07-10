La Porsche Macan saluta e dice addio

È il momento di salutare la Porsche Macan. Non quella elettrica ma quella benzina. In produzione dall'inizio del 2014 e definita da Porsche la “sportiva tra i SUV” uscirà di scena alla fine del mese, quando l'ultimo esemplare lascerà la linea di montaggio di Lipsia.

Si tratta di una sorta di secondo addio: la Porsche Macan termica infatti già da un paio d'anni è stata ritirata dal mercato europeo a causa nel non adeguamento ai requisiti di cybersicurezza del regolamento General Safety Regulation (GSR2). Ora il SUV medio è pronto a uscire di scena ovunque.

Un errore

La fine della produzione della Porsche Macan è stata pianificata tempo fa e solo recentemente l'amministratore delegato del Gruppo Volkswagen Oliver Blume - ex numero uno di Porsche - ha ammesso che a Zuffenhausen è stata presa la decisione sbagliata. Già: perché mandare in pensione un modello così redditizio? Perché i tempi sono cambiati e con loro le valutazioni: all'epoca infatti Porsche riteneva che gli acquirenti sarebbero passati naturalmente alla Macan elettrica. Sappiamo che le cose non sono andate come previsto

"Ci siamo sbagliati sulla Macan. Sulla base dei dati disponibili all'epoca e della nostra valutazione dei mercati, prenderemmo di nuovo la stessa decisione. Oggi però la situazione è diversa. Abbiamo reagito e stiamo aggiungendo motori a combustione e versioni ibride."

Eppure i numeri all'linizio erano positivi: 45.367 Macan elettriche contro 38.961 a benzina nel 2026, dall'inizio del 2026 invece i dati sono in controtendenza e delle 35.315 Macan consegnate nel primo semestre dell'anno 19.695 avevano un motore a benzina, 15.620 invece un powertrain elettrico.

La nuova Macan benzina si farà?

La risposta è si, con tutti i distinguo del caso. Prima di tutto: l'erede della Porsche Macan benzina non arriverà subito. Come detto i piani originali non prevedevano un altro SUV medio a benzina e ibrido e dopo averli rivisti a Zuffenhausen prevedono di lanciarla entro il 2028. Non si chiamerà Macan, nome dedicato al SUV elettrico e avrà motorizzazioni puramente termiche ed elettrificate. La piattaforma sarà la PPC del Gruppo Volkswagen, per intenderci la stessa dell'Audi Q5, con la quale il nuovo SUV medio di Porsche dovrebbe condividere molti elementi, mantenendo però caratteristiche proprie e dedicate.

Pochi mesi fa, il CEO Michael Leiters ha infatti precisato che, nonostante i legami con Audi, non si tratterà semplicemente di una Q5 con un altro marchio e una carrozzeria diversa:

"Dobbiamo assicurarci che sia una vera Porsche. E per farlo servono contenuti, sostanza di prodotto e tecnologia nuovi su questa vettura — che saranno nuovi su questi modelli — e quindi è necessario del tempo per arrivare all'industrializzazione e al lancio del prodotto."

Porsche Macan restyling GTS Sport Package (2021) 10