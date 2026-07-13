La nuova Porsche Cayman suona così

Un piccolo balzo in avanti in ripartenza. Segno che il pilota ha staccato male la frizione e hop, ecco che si avanza di scatto. Niente di nuovo sotto il sole, eppure il video che ritrae la nuova Porsche Cayman impegnata a percorrere il Nurburgring è davvero strano. Molto strano. Non tanto perché non ci aspetteremmo un errore del genere da parte di un pilota professionista, ma perché quella che si vede è la nuova Cayman, quella elettrica.

Come è possibile che un'auto a batteria sobbalzi così? La risposta potrebbe essere una: anche lei avrà un cambio.

Più che una moda

La presenza di un cambio simulato sulle elettriche Porsche è una novità introdotta dalla Taycan 2027. Si chiama E-Shift ed è per l'appunto un sistema che simula le cambiate, emulando una trasmissione a 8 rapporti attivabile premendo un apposito tasto. Per salire o scendere di marcia si utilizzano le classiche palette dietro il volante, avendo così a disposizione le sensazioni tipiche di un'auto termica, con l'interruzione della coppia al momento del passaggio.

Non ci sono ancora conferme della presenza del sistema E-Shift sulle nuove Porsche 718 Cayman e Boxster, ma tra ciò che mostra il video e la voglia di Porsche di avvicinare le proprie elettriche al mondo termico, senza far rimpiangere le sensazioni dei motori benzina, ce lo aspettiamo. A condimento ci saranno anche un limitatore e sound ad accompagnare le sportive due posti. Tutto sempre naturalmente virtuale.

Nuova Porsche 718 Cayman, il nostro render Foto di: Motor1.com

Nuove Porsche 718 Cayman e Boxer, quando arrivano

Questa è la domanda cui nessuno per ora può dare risposta. Quello che appare chiaro ancora una volta è il fatto che le nuove Porsche 718 Cayman e Boxer elettriche si faranno, sul "quando" brancoliamo ancora nel buio. Il 2026 dovrebbe comunque essere l'anno buono. Il luogo non sarà il Salone di Porsche, Porsche non appare tra i brand presenti.

Come detto saranno elettriche, ma non solo: Porsche ha infatti ufficializzato anche la presenza di modelli con motori benzina, riservati però alle versioni più sportive come le nuove GT4 e GTS.