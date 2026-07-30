Toyota ha già in programma una coupé ancora più estrema

La Toyota GR GT non è ancora arrivata in concessionaria, ma Gazoo Racing sembra già al lavoro su una versione ancora più radicale.

Gli ultimi prototipi avvistati al Nurburgring mostrano infatti una supercar profondamente rivista dal punto di vista aerodinamico, tanto da far pensare all'arrivo di un possibile Track Pack dedicato agli appassionati della guida in pista. Partendo dalle foto spia, il nostro render immagina come potrebbe apparire questa variante, caratterizzata da un look ispirato alla GR GT3 da competizione.

Ispirata al motorsport

Le immagini dei prototipi impegnati nei test al Nurburgring hanno evidenziato differenze importanti rispetto alla GR GT "standard". Per questo motivo il nostro render immagina una versione denominata, almeno idealmente, Track Pack, capace di enfatizzare tutte le soluzioni viste durante lo sviluppo.

Toyota GR GT "Track Pack", il render di Motor1.com Foto di: Motor1.com

Il frontale è la parte che cambia maggiormente. Lo splitter cresce sensibilmente nelle dimensioni e si abbassa verso il suolo per aumentare il carico aerodinamico alle alte velocità. Ai lati del paraurti trovano posto vistosi canard in fibra di carbonio, elementi tipici delle vetture derivate dal motorsport.

Il posteriore è dominato da un enorme alettone a collo di cigno. Rispetto allo spoiler attivo previsto sulla versione standard, questa soluzione garantisce una gestione molto più efficiente dei flussi aerodinamici.

Progettata per il Nurburgring

Dal punto di vista tecnico non dovrebbero esserci cambiamenti sostanziali rispetto alla GR GT già presentata.

Il prototipo continua infatti a esibire gli adesivi gialli obbligatori per tutti i veicoli elettrificati impegnati nei test sul Nurburgring, confermando la presenza del sistema ibrido ad alta tensione.

Toyota GR GT, il posteriore del modello "standard" Foto di: Toyota

Il powertrain dovrebbe quindi rimanere composto dal nuovo 4.0 V8 biturbo affiancato da un motore elettrico, per una potenza complessiva stimata intorno ai 650 CV e una coppia prossima agli 850 Nm, valori che potrebbero comunque essere rivisti prima del debutto definitivo.

Più che sull'incremento della cavalleria, Toyota potrebbe concentrarsi sulla dinamica di guida, magari intervenendo a livello telaistico, con una scocca più rigida e una taratura differente per ammortizzatori e sterzo.

Debutto previsto nel 2027

Per il momento Toyota non ha confermato ufficialmente l'esistenza di una variante Track Pack, ma tutti gli indizi raccolti durante i test sembrano andare in quella direzione.

Il debutto della GR GT è previsto nel corso del 2027 e non è da escludere che, pochi mesi dopo il lancio della versione standard, Gazoo Racing possa presentare anche questa evoluzione ancora più estrema.

Fotogallery: Toyota GR GT "Track Pack", il render di Motor1.com

4 Fonte: Motor1.com