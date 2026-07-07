Toyota porta la nuova GR Yaris in Italia e aggiorna anche la vecchia versione

Il Rally di Roma Capitale 2026 è stato il palcoscenico per il debutto dal vivo in Italia della nuova Toyota GR Yaris 2026. Una scelta tutt'altro che casuale: la compatta sportiva di Gazoo Racing è infatti nata proprio grazie all'esperienza maturata nei rally e continua a evolversi seguendo la filosofia del miglioramento continuo attraverso il motorsport.

Per la GR Yaris 2026 arrivano una serie di aggiornamenti dedicati alla dinamica di guida, dallo sterzo al volante fino ai nuovi pneumatici Bridgestone Potenza Race. Il prezzo? La Toyota GR Yaris 2026 parte da 53.000 euro. Se poi volete osare la piccola sportiva giapponese si arrampica fino a 85.000 euro.

Toyota GR Yaris 2026, quanto costa

Se andare "all-in" diventa difficile la Casa giapponese propone due formule dedicate a chi vuole acquistare la Toyota GR Yaris 2026. Con il finanziamento, la Circuit è disponibile con 19.000 euro di anticipo e 47 rate da 299 euro.

Toyota GR Yaris al Rally di Roma 2026 - Posteriore Foto di: Toyota

In alternativa è possibile scegliere il noleggio a lungo termine attraverso KINTO. La Circuit viene proposta a 699 euro al mese (IVA esclusa) per 36 mesi con 5.900 euro di anticipo, mentre la Aero Performance richiede un canone di 799 euro al mese (IVA esclusa) e 5.200 euro di anticipo.

Le edizioni speciali

La famiglia GR Yaris 2026 si arricchisce anche di due versioni esclusive già presentate durante il Rally di Monte Carlo.

Toyota GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition Foto di: Toyota

La Ogier 9x World Champion, dedicata al nove volte campione del mondo Sébastien Ogier, è riconoscibile per la livrea nera opaca Gravity Black, i cerchi forgiati neri e numerosi dettagli dedicati. È disponibile esclusivamente con cambio manuale a sei rapporti e costa 75.000 euro.

Toyota GR Yaris Morizo RR Foto di: Toyota Gazoo Racing

Al vertice della gamma si posiziona invece la Morizo RR, ispirata ad Akio Toyoda. È equipaggiata con cambio automatico DAT, cofano motore e ala posteriore in carbonio, cerchi forgiati color bronzo opaco e numerosi componenti sviluppati direttamente nelle competizioni. Il prezzo è di 85.000 euro.

Per tutte c'è naturalmente il 1.6 da 280 CV e 345 Nm di coppia. Ma solo se volete il cambio manuale, se optate per l'automatico avrete in regalo 45 Nm in più, per un totale di 390. Buttati a terra da tutte e 4 le ruote. Una volta accesa e premuto (a fondo) il pedale dell'acceleratore bisogna attendere 5,2" per toccare i 100 km/h e il tachimetro ferma la propria corsa solo una volta raggiunti i 230 km/h.

Anche la prima GR Yaris diventa più performante

Le novità non riguardano soltanto chi acquisterà la Toyota GR Yaris 2026: la Casa infatti ha annunciato un aggiornamento software ufficiale dedicato ai possessori della GR Yaris MY20, la prima generazione della sportiva.

2020 Toyota GR Yaris

L'upgrade, sviluppato sfruttando il lavoro svolto nelle competizioni, aumenta la coppia massima di 20 Nm, portandola a 380 Nm, e introduce nuove possibilità di personalizzazione per acceleratore, servosterzo e sistema di trazione integrale GR-FOUR, permettendo al pilota di adattare il comportamento dell'auto al proprio stile di guida.

Nel dettaglio:

+20Nmdi coppia, per un totale di 380Nm

Impostazioni GR-FOUR 4WD personalizzabili (55:45/45:55/50:50)

Servosterzo elettrico personalizzabile (Light /Heavy)

Reattività acceleratore personalizzabile (Original /Quick /Control)

Emissioni del motore invariate (CO₂)

Garanzia Toyota invariata

L'aggiornamento non modifica le emissioni della vettura e non influisce sulla garanzia ufficiale Toyota. È già disponibile presso la rete della Casa al prezzo di lancio di 900 euro IVA inclusa.

Fotogallery: Toyota GR Yaris Al Rally di Roma 2026