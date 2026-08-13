Addio al papà della Toyota Prius

Dal 1997 se si dice Toyota si pensa all'ibrido, powertrain che la Casa giapponese ha portato sul mercato con la prima generazione di Prius per poi montarlo sull'intera gamma, includendo nel gruppo anche i modelli Lexus. Una svolta che ha cambiato la storia delle 3 Ellissi, grazie soprattutto all'ex presidente Hiroshi Okuda, morto il 12 agosto all'età di 93 anni.

Un manager che ha segnato un prima e un dopo in Toyota, dando il là a quella trasformazione che ha reso il Gruppo giapponese il primo al mondo per vendite.

Una storia in Toyota

Entrato giovanissimo in Toyota, Okuda ha ricoperto differenti ruoli all'interno della Casa, per poi diventarne amministratore delegato nel 1995, prima persona esterna alla famiglia Toyoda a raggiungere tale carica, succedendo a Tatsuro Toyoda, figlio del fondatore Kiichiro Toyoda. A quell'epoca Toyota non attraversava un periodo particolarmente florido, con profitti in calo e quota di mercato nazionale in declino.

La prima generazione di Toyota Prius venne presentata nel 1997

Okuda decise quindi di puntare in maniera più netta sui mercati esteri, rinnovando al tempo stesso l'immagine del brand. Ecco quindi la nascita della fabbrica francese di Valenciennes, e l'espansione della produzione negli Stati Uniti, assieme alla prima storica chiusura di uno stabilimento giapponese. Scelte forti che assieme al taglio dei costi rientravano nel piano "Vision 2005", che mirava a risollevari le sorti della Casa.

Toyota Prius 2025 Foto Di: Toyota Toyota RAV4 2026

Il vero punto di svolta però è stato il prodotto e nello specifico l'ok alla produzione della Toyota Prius, la prima auto ibrida al mondo. Forme stravaganti (per usare un eufemismo) a nascondere un powertrain innovativo, dove a un motore benzina veniva affiancato un elettrico. Il full hybrid che tutti conosciamo nacque allora e in quasi 30 anni è cresciuto probabilmente ben oltre le più rosee aspettative di Okuda, diventato nel 1999 presidente del consiglio di amministrazione, ruolo mantenuto fino al 2006. Dal 1997 a oggi infatti sono state vendute più di 20.000.000 di Toyota ibride nel mondo.