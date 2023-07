Cinque generazioni, di cui l'ultima recentissima, accomunate dallo stesso schema meccanico: caparbietà giapponese o prova che l'intuizione è stata azzeccata da subito? La storia di successo della Toyota Prius, la prima vettura ibrida di serie lanciata quasi trent'anni fa, ha come filo conduttore il sistema HSD, uno schema rimasto invariato negli anni anche se con miriadi di affinamenti.

In realtà, sotto i cofani di cambiamenti ce ne sono stati, anche nelle unità a benzina intorno a cui è stato realizzato i sistema a doppia propulsione, che appartengono a famiglie differenti. Eccone tutta l'evoluzione.

Toyota Prius (XW10/11) prima generazione 1995-2003

Buona la prima: la Prius si presenta nel 1995 al Salone di Tokyo anche se arriva a tutti gli effetti in commercio soltanto nel tardo 1997 e soltanto in Giappone. Occorre il restyling del 2000 (XW11) per iniziare a vederla nel resto dell'Asia, in America e in Europa.

Il suo sistema propulsivo ibrido combina un motore a benzina a uno elettrico tramite un interessante gruppo riduttore che fa le veci di un cambio a variazione continua e sincronizza i due propulsori.

Il benzina è un 1,5 della famiglia NZ (1NZ-FXE) con fasatura variabile VVT ma nella variante a Ciclo Atkinson, che migliora l'efficienza termodinamica pur riducendo un po' le prestazioni (58 CV poi portati a 70 sulla versione da esportazione), con l'elettrico che interviene alla partenza e a bassi regimi quindi la potenza massima resta quella del benzina.

Toyota Prius 1997 Toyota Prius 1997 - Gli interni Toyota Prius 1997 - La meccanica

Prius I - 1.497 cc: 70 CV, 5,6 l/100 km, 104 g/km di CO2

Toyota Prius II (XW20) seconda generazione 2003-2009

La seconda serie della Prius cambia radicalmente aspetto e cresce nelle misure (da 4,30 a 4,45 metri), ma conserva la meccanica, anche se con prestazioni migliorate. Il benzina sale a 76 CV con 115 Nm di coppia e si abbina a un elettrico da 67 CV alimentato da una nuova batteria più potente. La potenza massima espressa dal sistema è di 110 CV.

Toyota Prius II 2003 Toyota Prius II - La meccanica

Prius II - 1.497 cc: 76 CV, 5,1 l/100 km, 98 g/km di CO2

Toyota Prius (XW30) terza generazione - 2009-2015

Con la terza generazione la Prius propone la prima sostanziosa evoluzione del sistema Hybrid Sinergy Drive: il motore 1.5 viene sostituito da un 1.8, sempre a Ciclo Atkinson, con una potenza di 99 CV ma una serie di ottimizzazioni nel gruppo trasmissione e nei componenti, permette di ridurre gli attriti e migliorare ancora l'economia di marcia. La potenza massima del sistema può raggiungere i 122 CV.

Questa serie, che tra l'altro vede allargarsi la famiglia con il modello Prius+, una sorta di monovolume "streamline" a sette posti, è il primo a ricevere anche una variante plug-in con batteria ricaricabile alla spina, stavolta agli ioni di litio, da 4,4 kWh e circa 23 km di autonomia elettrica, anche se la meccanica di base resta la stessa.

Toyota Prius III 2009 Toyota Prius III 2009 - Il motore

Prius III - 1.798 cc: 122 CV, 3,9 L/100 km, 89 g/km di CO2

- 1.798 cc: 122 CV, 3,9 L/100 km, 89 g/km di CO2 Prius III Plug-in - 1798 cc: 122 CV, 2,10 l/100 km, 49 g/km di CO2

Toyota Prius (XW50) quarta generazione - 2016-2021

La Prius di quarta generazione supera per la prima volta i quattro metri e mezzo arrivando a toccare i 4,6 metri, ma adotta anche la nuova piattaforma TNGA, più leggera ed efficiente, con perfezionamenti al powertrain che riceve soprattutto nuove batterie ad alta densità energetica. Il motore 2ZR-FXE I4 raggiunge un'efficienza termica del 40% e per la prima volta c'è un modello a trazione integrale con un secondo motore elettrico al posteriore.

Toyota Prius IV Toyota Prius IV Plug-in - Il motore

Prius IV/AWD - 1,798 cc, 122 CV, 4,2/4,8 l/100 km, 94/109 g/km di CO2

- 1,798 cc, 122 CV, 4,2/4,8 l/100 km, 94/109 g/km di CO2 Prius VI Plug-in - 1798 cc: 122 CV, 1,3 l/100 km, 29 g/km di CO2

Toyota Prius (XW60) quinta generazione - 2023->

L'ultima Prius, in commercio dal 2023, conferma la scelta tra un classico full hybrid, che resta fedele al motore 1.8, e un nuovo plug-in più potente che diventa l'unica opzione proposta su mercati come quelli europei, dove occorre spingere sulle forme più alte di elettrificazione.

Toyota Prius V 2023 Toyota Prius V 2023 - Il motore

Quest'ultima variante sfoggia un powertrain tutto nuovo basato ora su un motore da due litri e 156 CV della grande famiglia M20A, con efficienza del 41% che si abbina a un elettrico con una potenza di picco di ben 163 CV. Il sistema può erogare fino a 223 CV di potenza e la batteria da 13,6 kWh che consente fino a 85 km di autonomia in elettrico.