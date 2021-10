Per affiancare e poi sostituire la famosa ma ormai datata serie 4A con basamento in ghisa, nel 1997 Toyota ha introdotto una nuova famiglia di motori siglata ZZ e composta da propulsori 4 cilindri in linea a benzina con cilindrate da 1,4 a 1,8 litri. Si tratta di unità con blocco in alluminio pressofuso, canne dei cilindri in ghisa pressata e testate a 4 valvole per cilindro con due alberi a camme azionati da catena.

La doppia Z identifica la famiglia, ma la sigla specifica di ogni motore aggiunge un numero iniziale progressivo che indica i motori in ordine di apparizione e due lettere al fondo che descrivono alcune caratteristiche peculiari delle diverse varianti di ogni propulsore.

Il primo VVT-i

Il primo prodotto della famiglia ZZ di Toyota è stato identificato con la sigla 1ZZ e declinato in diverse varianti. La 1ZZ-FE con cilindrata di 1.794 cc (alesaggio 79 mm e corsa 91,5 mm) è stata realizzata a Buffalo, in West Virginia, con diverse soluzioni interessanti come l’iniezione multi-point e il sistema VVT-i sviluppato da Toyota per la variazione continua della fasatura delle valvole di aspirazione negli esemplari dal 2000 in avanti.

A questi si aggiungono altri componenti specifici tra cui le bielle in metallo forgiato, gli alberi a camme in un unico pezzo e il collettore di aspirazione in alluminio fuso o in plastica. Il motore, con rapporto di compressione di 10:1, è declinato in due varianti di potenza, la prima da 120 CV a 5.600 giri/min e 165 Nm di coppia a 4.400 giri/min, la seconda 130 CV a 6.400 giri/min e 171 Nm di coppia a 4.200 giri/min.

Successivamente Toyota ha introdotto la variante 1ZZ-FED realizzata nello stabilimento di Shimoyama, in Giappone, dalla potenza di 142 CV a 6.400 giri/min e con 172 Nm di coppia a 4.400 giri/min. L’aumento delle performance è stato raggiunto grazie all’utilizzo di valvole di aspirazione e di scarico di dimensioni maggiori.

La variante VVTL-i

Il primo motore 1.8 della famiglia ZZ di Toyota ha puntato dall'inizio sull’efficienza nei consumi ed è stato regolato per erogare massima coppia in un range operativo di giri/minuto più basso, mentre la sua evoluzione, sempre 1.8 ma con architettura quasi quadra (alesaggio di 82 mm e corsa di 85 mm) ha avuto l'obiettivo di fornire più coppia ad un numero di giri maggiore, aumentando dunque anche la potenza.

Il 2ZZ-GE, prodotto ancora in Giappone, dispone infatti di una testa cilindri con valvole ampiamente inclinate e iniezione elettronica. Il rapporto di compressione sale a 11,5:1 con benzina a 90 o più ottani, mentre la gestione delle valvole di tipo VVTL-i interviene anche sull'alzata (la L aggiunta sta appunto per "Lift") oltre che sul timing, aumentandola all'occorrenza di 1 mm.

La potenza di questo propulsore varia a seconda del veicolo e della messa a punto, da un minimo di 164 CV ai 192 CV della variante che ha equipaggiato le versioni T-Sport o TS della Celica e della Corolla ben note anche da noi fino a 15 anni fa.

Fornito anche a Lotus per sostituire i Serie K Rover usciti di produzione, il 2ZZ-GE ha toccato l'apice sulla Exige S e su una specifica versione Compressor della Corolla non venduta in Italia, dove è stato dotato appunto di un compressore con intercooler per 225 CV di potenza massima.

Le cilindrate minori

La famiglia di motori ZZ include, oltre ai due 1.8 già descritti, anche un 1.6 e 1.4 introdotti più tardi e identificati con le sigle 3ZZ-FE e 4ZZ-FE.

Il primo, con alesaggio e corsa rispettivamente di 79 e 81,5 mm eroga una potenza massima di 109 CV a 6.000 giri/min e una coppia massima di 150 Nm a 3.800 giri/min.

Il secondo modello, invece, con alesaggio e corsa di 79 mm e 71,3 mm ha esordito con 97 CV a 6000 giri/min e 130 Nm di coppia a 4400 giri/min.