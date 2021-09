Dopo aver lanciato nel 1973 la famiglia di motori diesel 4 cilindri in linea OM616, Mercedes-Benz ha deciso di derivarne una ulteriore serie di categoria leggermente superiore, dotata di un cilindro in più.

Nel 1974 la Casa di Stoccarda ha iniziato la produzione dei primi motori OM617 a 5 cilindri, introdotti sulle versioni 240D 3.0 e 300D delle berline e coupé serie W115 e utilizzati fino al 1991, quando hanno lasciato il posto alla nuova famiglia OM602. La serie OM617 è considerata una delle più affidabili mai prodotte, capace di accumulare chilometraggi superiori al milione di km senza nessun tipo di intervento eccetto la comune manutenzione.

Le versioni aspirate

La prima versione aspirata dell'OM617 è quella offerta con la W115 240D 3.0 che affiancava appunto la 240D a 4 cilindri: aveva una cilindrata di 3.005 cc (alesaggio di 91 mm e corsa di 92,4 mm) ed erogava una potenza massima di 79 CV.

Per migliorare l’efficienza nella combustione e soddisfare le nuove leggi fiscali in Europa, nell’agosto del 1978 i tecnici Mercedes hanno realizzato un aggiornamento del motore, dotandolo di una nuova camera di precombustione e riducendo leggermente l'alesaggio a 90,9 mm per una cilindrata di 2.998 cc.

Esattamente un anno più tardi i motori OM617 sono stati fatti oggetto di un ulteriore perfezionamento attraverso un nuovo albero a camme che consentiva una maggiore alzata delle valvole di aspirazione e scarico. La potenza è così aumentata a 88 CV mentre la coppia è rimasta invariata a 172 Nm.

In questa versione il motore ha equipaggiato la W123, antenata della Classe E, i furgoni della serie TN e i fuoristrada Classe G W460 e 461, che sono stati anche gli ultimi a offrirlo fino al 1991.

La versione sovralimentata

Nel 1976 una variante turbocompressa sperimentale siglata OM617A, che sviluppava la bellezza di 187 CV, è andata a equipaggiare il prototipo C111-IID, stabilendo numerosi record di velocità e di durata sul circuito di test di Nardò.

Per l'arrivo sul mercato del 5 cilindri turbo di Mercedes è stato necessario attendere fino al 1978: in quell'anno sul mercato nordamericano l'ammiraglia Classe S W116 è stata offerta nella variante 300SD che ne ha fatto la prima berlina turbodiesel al mondo. La potenza è stata ridimensionata a 109 CV con 228 Nm di coppia successivamente portata a 119 CV e 230 Nm e poi ancora a 125 CV e 250 Nm e utilizzato anche su diverse varianti della media W123.