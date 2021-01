Quando si parla di prestazioni o di auto veloci , i nostri pensieri ricadono nella maggior parte dei casi in modelli equipaggiati con motori a benzina che possono offrire potenze da capogiri e regimi di rotazione ben più elevati. Nel corso degli anni, però, alcune Case automobilistiche si sono cimentate ad equipaggiare alcuni modelli con motori diesel sempre più potenti che poco avevano da invidiare agli equivalenti a benzina.

Oltre ad un numero di cavalli di tutto rispetto, infatti, i motori super diesel – come abbiamo deciso di chiamarli – offrono valori di coppia esagerati grazie alla loro architettura. Tra i principali motivi che determinano questo troviamo il maggior rapporto di compressione per permettere l’accensione del gasolio, la combustione più veloce e la corsa del pistone più lunga.

Abbiamo deciso così di selezionare 5 tra i motori diesel più potenti e iconici che sono stati equipaggiati su vetture di serie.

1) Mercedes 30 CDI

Non è il più potente della lista ma non potevamo non citarlo. Nel 2004, con il restyling della seconda generazione della Classe C, Mercedes decise di introdurre sul mercato il primo e anche ultimo modello AMG della storia equipaggiato con un motore a gasolio: C30 CDI AMG. Si trattava di un 5 cilindri da 3 litri derivato dal 270 di serie, in grado di erogare una potenza massima di 231 CV a 3.800 giri e una coppia di 540 Nm a 2.000-2.500 giri.

Proposta sulle C berlina, Station Wagon e Sportcoupé, la variante 30 CDI AMG non riscosse il successo pensato dalla Casa della Stella che lo ritirò dal mercato tre anni più tardi nel 2007.

2) BMW B57S

Ormai uscito di produzione a settembre 2020, il BMW B57S, equipaggiato su modelli come la X5 , la X6 e la X7 nella versione M50d, è anche conosciuto come il leggendario quadri-turbo della Casa dell’Elica. Derivato dal precedente triturbo N57S, questo propulsore 6 cilindri in linea a gasolio da 3 litri poteva contare su una potenza massima di 410 CV e su una coppia massima di ben 800 Nm, dei quali 450 erano già disponibili ad un regime di 1.000 giri.

La particolarità di questo motore era che solo tre turbine erano continuamente in funzione: una delle due di dimensioni più grandi, infatti, veniva attivata elettronicamente solo quando il motore superava i 2.500 giri.

3) Audi 6.0 V12 TDI quattro Tiptronic

Nel 2007 Audi introdusse il primo motore diesel V12 in una macchina di serie: il SUV SQ7. Si trattava di un 6 litri con angolo di 60° in grado di erogare una potenza massima di 500 CV e una coppia esagerata di ben 1.000 Nm, disponibile già a 1.750 giri. Derivava dal motore utilizzato sulle R8 TDI che dominarono le gare di endurance compresa la 24h di Le Mans in quegli anni.

Il tutto era abbinato alla trazione integrale quattro e ad un cambio tiptronic a 6 marce appositamente studiato per sopportare questi carichi. Con la seconda generazione della Q7, Audi introdusse una versione ibrida plug-in 3.0 TDI V6 da 374 CV e 700 Nm di coppia.

4) Volkswagen 5.0 V10 TDI DPF R50

All’interno di questa selezione non poteva mancare il 10 cilindri a V, con due valvole ciascuno, da 5 litri equipaggiato sulla Volkswagen Touareg dal 2008 al 2010. Partendo dal propulsore della prima generazione, i tecnici della Casa tedesca aumentarono la potenza da 313 a 353 CV. La coppia massima invece raggiungeva gli 860 Nm. Con la seconda generazione del SUV questo propulsore venne sostituito da un 4.2 TDI V8 da 340 CV ma con una coppia massima di 880 Nm.

5) Bentley 4.0 V8

Guardando ai giorni nostri tra i motori diesel più potenti ancora in circolazione troviamo il 4 litri V8 equipaggiato sulla Bentley Bentayga diesel. Un propulsore che grazie a due turbo posizionati in serie e ad un compressore elettrico riesce a sprigionare una potenza massima di 435 CV e una coppia di ben 900 Nm.

Fotogallery: Super-diesel, i motori a gasolio più spinti