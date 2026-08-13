La città è più facile con la microcar, la prova della Aixam eGTI

Le microcar non sono più soltanto mezzi essenziali dedicati ai 14enni con cui spostarsi per pochi chilometri. Negli ultimi anni sono diventate più curate, tecnologiche e, in alcuni casi, persino sportive nell’aspetto. La Aixam eGTI coupé rappresenta bene questa evoluzione: è una due posti elettrica guidabile con patente AM, ma che nell’estetica e nell’abitacolo cerca di avvicinarsi a un’auto tradizionale.

La velocità massima rimane limitata a 45 km/h, come previsto per la sua categoria, mentre il motore elettrico da 6 kW è alimentato da una batteria da 7,44 kWh. L’autonomia dichiarata arriva a 113 km secondo il ciclo WMTC, una percorrenza pensata soprattutto per gli spostamenti in città. La sigla GTI, invece, non indica le prestazioni bensì l’allestimento più sportivo e ricco della gamma, con cerchi da 16", dettagli neri, interni dedicati e una dotazione tecnologica completa. Ecco come è fatta e come va.

Esterni | Interni | Guida | Prezzi | Pro e contro

Aixam eGTI, gli esterni

La Aixam eGTI è lunga esattamente 3 metri e 1,50 metri in larghezza, dimensioni estremamente compatte, soprattutto se confrontate con quelle delle normali utilitarie, che permettono di muoversi facilmente nel traffico e di sfruttare parcheggi altrimenti difficili da utilizzare. Nonostante le proporzioni ridotte, lo stile della carrozzeria cerca di riprendere quello di una piccola coupé.

20 Fonte: Motor1 Italy

Il frontale è caratterizzato dalla calandra a nido d’ape in nero lucido e da un paraurti più elaborato rispetto alle versioni standard. Le prese d’aria laterali, le finiture scure e il disegno dei gruppi ottici contribuiscono a rendere l’insieme più aggressivo. Parlando proprio di luce, i fari anteriori e posteriori sono a LED, mentre gli indicatori di direzione adottano un effetto a scorrimento dinamico, simile a quello utilizzato da auto moderne. A distinguere ulteriormente questo allestimento ci pensano i cerchi in lega diamantati da 16", abbinati a pneumatici dalla spalla piuttosto bassa. Si aggiungono le calotte degli specchietti nere lucide, i dettagli GTI e le pinze dei freni anteriori verniciate di blu.

La carrozzeria è realizzata con pannelli in ABS acrilico montati su una struttura in alluminio. Questa costruzione consente di contenere il peso, che in ordine di marcia è dichiarato in 415 kg. Il vantaggio dell’ABS è anche quello di non essere soggetto alla normale corrosione della lamiera.

Lunghezza Larghezza Altezza Passo 3 metri 1,5 metri 1,35 metri 2 metri

Aixam eGTI, gli interni

All'interno della Aixam eGTI gli elementi che attirano immediatamente l’attenzione sono gli schermi del virtual cockpit e dell'infotainment centrale. La soluzione integra la strumentazione di guida e il sistema multimediale, dando alla plancia un aspetto molto più moderno rispetto a quello delle microcar tradizionali.

Aixam eGTI, gli interni Foto di: Motor1 Italy

Il touchscreen centrale TFT è da 10" e il software è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto senza fili. Attraverso il display si possono gestire musica, navigazione e chiamate utilizzando le applicazioni dello smartphone. Sono presenti anche la radio digitale DAB, una presa USB e la retrocamera. Quest'ultima, in particolare, è abbinata a dei sensori di parcheggio che risultano particolarmente comodi negli spazi stretti e compensano la visibilità ridotta attraverso il lunotto.

La caratterizzazione dell'allestimento GTI prosegue nei rivestimenti dei sedili con cuciture blu e logo ricamato sui poggiatesta. Anche le cinture di sicurezza sono blu e insieme ad alcuni particolari satinati contribuiscono a rendere più personale l’abitacolo. Sia il sedile del conducente sia quello del passeggero sono riscaldabili.

Aixam eGTI, il bagagliaio Foto di: Motor1 Italy Aixam eGTI, gli interni Foto di: Aixam

Parlando di posti, essendo una microcar, la e‑GTI è omologata esclusivamente per due persone. L’assenza dei sedili posteriori permette però di ricavare un bagagliaio interessante: la capacità varia da 410 a 567 litri. Si tratta di un valore notevole per un veicolo lungo appena tre metri e superiore a quello di numerose auto molto più grandi. L’abitacolo offre anche diversi vani portaoggetti, tra cui lo spazio centrale per lo smartphone, i vani nelle portiere, il cassetto sulla plancia e i portabicchieri.

Aixam eGTI, la guida

La Aixam eGTI è mossa da un motore elettrico anteriore da 6 kW, equivalenti a circa 8,15 CV, con una coppia massima dichiarata di 40 Nm. Le prestazioni quindi sono quelle previste per un quadriciclo leggero, ma nel traffico cittadino proprio l’erogazione tipica dell'elettrico rappresenta uno dei principali vantaggi. La coppia è disponibile appena si preme l’acceleratore e permette di togliersi di impaccio da situazioni "scomode" come incroci o semafori.

Le dimensioni compatte aiutano molto nelle manovre, insieme a un raggio di sterzata di soli 4 metri. Le sospensioni sono indipendenti sulle quattro ruote, con schema pseudo MacPherson davanti e bracci longitudinali dietro.

Aixam eGTI Foto di: Aixam

I cerchi da 16" con pneumatici ribassati, molto gradevoli esteticamente, su strade sconnesse hanno trasmesso qualche irregolarità di troppo rispetto a ruote più piccole e con una spalla più alta. L’impianto frenante è composto da dischi anteriori da 220 mm e tamburi posteriori da 160 mm. L’ABS con quattro sensori è disponibile a pagamento. Considerato il prezzo e la destinazione anche a automobilisti molto giovani, sarebbe stato preferibile trovarlo compreso nella dotazione di serie.

Parlando di autonomia, infine, la batteria agli ioni di litio ha una capacità di 7,44 kWh e, secondo la Casa, questa microcar può percorrere fino a 113 km con una ricarica nel ciclo WMTC. Per quanto riguarda la ricarica, poi, la eGTI può essere collegata alle tradizionali colonnine di con prese di Tipo 2 che si possono trovare in strada, ma anche a una presa monofase da 230 V domestica.

Aixam eGTI, i prezzi

Il prezzo di listino della Aixam Coupé eGTI parte da 18.999 euro. La cifra comprende il trasporto, la preparazione del veicolo, la manodopera per il primo tagliando dei 1.000 km e un anno di assistenza stradale. Rimangono escluse l’immatricolazione e le relative spese.

Tra gli optional più importanti troviamo l’ABS a 699 euro e l’aria condizionata a 1.299 euro. Il riscaldamento addizionale, invece, costa 1.199 euro, mentre l’antifurto viene proposto a 89 euro. Si possono aggiungere anche le strisce decorative a contrasto, gli adesivi laterali GTI e differenti combinazioni per tetto, alettone e inserti della plancia.

Pro Abitacolo tecnologico e spazioso

Abitacolo tecnologico e spazioso Silenziosità e facilità di guida nel traffico

Silenziosità e facilità di guida nel traffico Design più curato rispetto a molte microcar Contro ABS e climatizzatore disponibili solamente come optional

ABS e climatizzatore disponibili solamente come optional Prezzo alto