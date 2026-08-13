Le station wagon stanno morendo?

È passato molto tempo da quando le station wagon hanno perso il fascino che avevano qualche anno fa. Sono state lentamente sostituite dai SUV, che sono sostanzialmente caratterizzati dalla stessa tipologia di carrozzeria, ma con un assetto più alto. La tendenza è iniziata nei primi anni 2000, quando i SUV hanno conquistato l’Europa, il principale mercato delle station wagon. Qual è la situazione oggi?

Sono disponibili in pochissimi mercati

Sebbene non siano mai state particolarmente popolari negli Stati Uniti, il boom dei SUV ha di fatto ucciso le station wagon nel mercato nord americano. Subaru, uno dei marchi di riferimento per questo tipo di vetture, ha smesso di venderle a causa dei volumi molto bassi. Ad agosto 2026, solo Volvo, Mercedes, Audi e BMW hanno ancora una station wagon nei rispettivi listini: la Audi RS6 e la BMW M5 sono però modelli più di nicchia che vere station wagon pensate per le famiglie. Né i marchi americani né i loro rivali giapponesi o coreani importano o producono station wagon in Nord America.

Da dove vengono le station wagon in vendita attualmente Foto di: Motor1 Italy

Perdere il secondo mercato automobilistico mondiale non sembra lasciare un futuro particolarmente promettente a queste vetture. La situazione è simile a quella dell’America Latina. Le Fiat Weekend e Volkswagen Parati, un tempo molto popolari, appartengono ormai al passato e i consumatori continuano a scegliere SUV piccoli e compatti.

Poi c’è l’Europa. È ancora il principale mercato delle station wagon, grazie agli appassionati del Nord del continente, alla Germania e all’Italia. Tuttavia, la loro popolarità è diminuita drasticamente negli anni e il calo non sembra arrestarsi. Secondo i dati di Dataforce, nei primi sei mesi di quest’anno sono state vendute complessivamente 459.400 station wagon nell’Unione Europea, nel Regno Unito, nell’EFTA e in alcuni Paesi dei Balcani. Il volume è diminuito del 14% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

La quota di mercato delle station wagon nei vari mercati Foto di: Motor1 Italy

Questo significa che la quota di mercato delle station wagon è stata del 5,9% nel primo semestre del 2026, ovvero 1,3 punti percentuali in meno rispetto al risultato del primo semestre del 2025. Oggi in Europa sono disponibili circa 35 diversi modelli di station wagon.

La Cina è la loro ultima speranza?

Mentre il resto del mondo sembra dire chiaramente di non volere più le station wagon, la Cina sta andando nella direzione opposta. Almeno per quanto riguarda i nuovi modelli presentati. In base alla mia attività quotidiana di monitoraggio globale delle nuove automobili presentate, negli ultimi tre anni la Cina ha presentato nove nuove station wagon di serie.

Dove si vendono più station wagon Foto di: Motor1 Italy

È ancora presto per stabilire se saranno o meno popolari, ma la realtà è che alcuni dei principali costruttori automobilistici cinesi stanno prestando attenzione a questo segmento e potrebbero presto contribuire a imporre questa tendenza anche sui mercati globali. L’Europa, l’America Latina e l’area Asia-Pacifico seguiranno la stessa strada?

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, analista esperto dell’industria dell’auto e content creator di Car Industry Analysis su social media.