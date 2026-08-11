Com'è fatta dentro la nuova Mercedes GLA

Con la nuova generazione della GLA, Mercedes non si è limitata ad aggiornare il design esterno, ma ha rivoluzionato completamente anche l'abitacolo.

Il protagonista assoluto è il nuovo MBUX Superscreen, ma non mancano materiali raffinati, una maggiore abitabilità rispetto al passato e soluzioni pratiche pensate per la vita quotidiana.

Mercedes GLA (2026), la plancia

La plancia della nuova GLA segue l'ultimo linguaggio stilistico della Casa tedesca, puntando su linee essenziali e superfici pulite. L'elemento dominante è l'optional MBUX Superscreen, un unico pannello in vetro che integra tre display distinti: il quadro strumenti digitale da 10,25", lo schermo centrale dell'infotainment da 14" e un ulteriore display da 14" dedicato al passeggero anteriore.

La qualità degli schermi è molto elevata, con una grafica definita e tempi di risposta rapidi. Lo schermo del passeggero può essere personalizzato e permette di utilizzare applicazioni dedicate all'intrattenimento, come servizi di streaming e videogiochi, senza interferire con la guida.

Molto particolare anche la console centrale sospesa, sviluppata su due livelli. Nella parte superiore trovano posto la piastra per la ricarica wireless dello smartphone e i portabicchieri, mentre quella inferiore offre ulteriore spazio per riporre piccoli oggetti.

Le bocchette dell'aria circolari richiamano una turbina aeronautica e contribuiscono a creare un'atmosfera moderna e sportiva.

Per quanto riguarda i comandi, Mercedes ha scelto di affidare gran parte delle funzioni al sistema multimediale. Rimangono pochi pulsanti fisici e alcuni comandi del climatizzatore sono a sfioramento, posizionati sotto il display centrale.

Mercedes GLA (2026), materiali e finiture

La qualità percepita rappresenta uno dei punti di forza della nuova GLA. Mercedes propone diversi rivestimenti, a partire dalla pelle sintetica Artico, disponibile anche in una configurazione completamente leather-free per l'allestimento Style Line.

Nuova Mercedes GLA, i sedili posteriori Foto di: Mercedes-Benz

Le versioni più ricche possono essere impreziosite dalla microfibra Microcut, proposta con cuciture decorative rosse oppure bianche, capace di conferire un aspetto più sportivo e ricercato.

A rendere ancora più scenografico l'abitacolo contribuisce il tetto panoramico di serie. Attraverso un comando è possibile oscurare elettricamente il vetro, che integra inoltre ben 172 piccole stelle luminose.

Mercedes GLA (2026), abitabilità e bagagliaio

Davanti lo spazio per le gambe cresce di 7 mm, mentre chi siede dietro beneficia di un incremento addirittura di 38 mm, migliorando il comfort nei lunghi viaggi. Anche l'altezza disponibile per la testa aumenta di oltre 20 mm su entrambe le file di sedili.

Nuova Mercedes GLA, il bagagliaio Foto Di: Mercedes-Benz Nuova Mercedes GLA, il frunk Foto Di: Mercedes-Benz

Anche il bagagliaio migliora sensibilmente. La capacità minima raggiunge 410 litri, ben 70 litri in più rispetto alla generazione precedente, mentre abbattendo gli schienali posteriori frazionabili 40:20:40 si arriva fino a 1.400 litri.

L'accesso al vano è facilitato dall'ampia apertura del portellone, anche se la soglia di carico risulta leggermente rialzata. Per chi sceglie la versione completamente elettrica è disponibile anche un pratico frunk anteriore da 107 litri, ideale per riporre i cavi di ricarica oppure piccoli bagagli senza occupare spazio nel vano principale.

Fotogallery: Nuova Mercedes GLA, interni e bagagliaio