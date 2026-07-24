La Mercedes GLA non è certo il modello più conosciuto dell’ampio portafoglio Mercedes, ma è uno di quelli che fa particolarmente comodo ai contabili dell’azienda. Non tanto perché garantisca margini di profitto elevatissimi, quanto perché rientra tra i modelli più venduti del marchio. È sul mercato da 13 anni e sta per entrare nella sua terza generazione, pronta a sfidare altri nomi affermati del segmento come BMW X1 e Audi Q3.

Sebbene Mercedes non dica esplicitamente cosa vedremo la prossima settimana, è probabile che la GLA debutti sia con motorizzazioni termiche sia con propulsori elettrici. Questi ultimi andranno a sostituire la EQA, visto che il costruttore tedesco di lusso sta finalmente facendo ciò che avrebbe dovuto fare già da tempo: unificare le gamme ICE ed EV invece di differenziarle nel design in base al tipo di alimentazione.

Anche lei con la grande Stella frontale

I prototipi camuffati sono ormai una presenza costante nel mondo dei fotografi specializzati, con veicoli di prova sia mild hybrid sia elettrici avvistati in numerose occasioni. Piaccia o no, il motivo della stella a tre punte arriverà anche sulla GLA, con fari anteriori e posteriori che adotteranno il trattamento “stellato” già visto su molti recenti modelli Mercedes.

Non sorprende, visto che la crescita delle dimensioni delle auto continua senza sosta, ma i veicoli di prova camuffati sembravano leggermente più grandi dell’attuale Mercedes GLA, pur mantenendo l’aspetto di una hatchback rialzata e ingrandita. È molto probabile che sotto il camouflage si nascondano barre luminose anteriori e posteriori, ormai diventate un elemento stilistico ricorrente nei più recenti modelli Mercedes.

Anche i crossover ancora in fase di sviluppo presentavano maniglie a filo carrozzeria, una soluzione utile per migliorare l’aerodinamica e ricavare un po’ più di autonomia dalla versione elettrica. Secondo alcuni, questo sistema a scomparsa ad azionamento elettrico rende anche la fiancata più pulita dal punto di vista estetico. Dall’altro lato, però, non mancano dubbi legati a sicurezza e praticità, aspetti che le maniglie tradizionali evitano più facilmente.

Interni con triplo schermo e più tecnologia

Come la sorella maggiore e più squadrata a sette posti, la GLB, anche la nuova GLA adotterà una configurazione con tre schermi a dominare la plancia. Ci si aspetta una strumentazione digitale da 10,3 pollici, affiancata da una coppia di touchscreen da 14 pollici, uno dedicato al sistema di infotainment e l’altro al passeggero anteriore. È probabile anche la presenza, tra gli optional, di un tetto panoramico in vetro capace di passare da opaco a trasparente, completo di numerose stelle illuminate.

Motori previsti: mild hybrid ed elettrico

Mentre la versione mild hybrid dovrebbe avere sotto il cofano un motore benzina turbo da 1,5 litri, la GLA elettrica dovrebbe offrire un vano anteriore, come già avviene sulla GLB. Non aspettatevi una variante a tre file di sedili, perché quel ruolo resta affidato alla GLB. Mercedes ha sviluppato il suo crossover d’ingresso con trazione anteriore e integrale per la versione con motore termico, mentre la gemella elettrica dovrebbe arrivare con configurazioni a trazione posteriore e integrale.

Questa pellicola gialla verrà rimossa il 29 luglio nel corso di un evento speciale che Mercedes trasmetterà sul proprio sito alle 19:30 CEST.

Il parere di Motor1: La nuova GLA chiaramente non farà battere il cuore agli appassionati, ma si spera che venga scelta da un numero sufficiente di clienti da finanziare lo sviluppo di modelli più emozionanti. Mercedes potrebbe rendere la GLA più divertente con un trattamento AMG sulla falsariga dell’assurda AMG CLA 45 elettrica ad alte prestazioni.

Tuttavia, non ci aspetteremmo una nuova versione a benzina sviluppata da Affalterbach, dato che solo le AMG più grandi, dalla Classe C in su, continueranno a mantenere motori termici. Non ci siamo dimenticati della A45 hot hatch, ancora in vendita, ma i suoi giorni sembrano contati visto che è già in sviluppo l’erede della Classe A.