Il nuovo SUV di lusso di Mercedes col V8 da 603 CV

La Mercedes-Maybach GLS si rinnova senza snaturarsi. Il SUV di lusso mantiene intatto il suo 4.0 V8 biturbo, che - grazie a una serie di migliorie - raggiunge quota 603 CV, mentre si aggiorna a livello estetico e di contenuti per soddisfare i clienti più esigenti.

A cambiare, infatti, è l'estetica - ora allineata alle Mercedes più recenti e, soprattutto, l'abitacolo. A bordo, la Maybach punta ancora di più sulla tecnologia e su tanti elementi volti a portare a un livello successivo il comfort. Con un arrivo in concessionaria previsto a fine 2026, scopriamola in anteprima.

Mercedes-Maybach GLS (2026), gli esterni

L'aggiornamento estetico evolve il design del SUV senza stravolgerne l'identità. La protagonista assoluta del frontale è la nuova calandra specifica Maybach, ora incorniciata da un profilo completamente illuminato. Per la prima volta compare anche la scritta MAYBACH retroilluminata all'interno della griglia, mentre la tradizionale stella Mercedes sul cofano può essere illuminata a richiesta.

Cambiano anche i gruppi ottici Digital Light, caratterizzati da dettagli color Rose Gold e da una nuova firma luminosa che collega visivamente fari e calandra attraverso un elegante pannello nero lucido. Il paraurti anteriore ridisegnato e le prese d'aria con motivo Maybach cromato rendono il frontale ancora più imponente.

Mercedes Maybach GLS 680 (2026) Mercedes Maybach GLS 680 (2026), il tre quarti posteriore Mercedes Maybach GLS 680 (2026), la griglia illuminata Foto Di: Mercedes-Benz Foto Di: Mercedes-Benz

Al posteriore debutta un nuovo portellone con un elemento orizzontale che unisce otticamente i gruppi ottici, impreziositi da motivi tridimensionali a forma di stella incorniciati dal cromo.

Tra le novità figurano anche nuove tinte carrozzeria, come il Dark Petrol, il Manufaktur Patagonia Red Metallic e l'inedita combinazione bicolore Dark Petrol / Verde Silver Metallic.

Le dimensioni della vettura rimangono sostanzialmente invariate rispetto al modello uscente: il SUV misura circa 5,21 metri di lunghezza, 2,03 metri di larghezza e 1,84 metri di altezza, mantenendo il passo di oltre 3,13 metri che garantisce un abitacolo estremamente spazioso.

Anche i cerchi vengono aggiornati. Di serie sono previsti nuovi cerchi da 22" con il classico design a 20 fori, mentre a richiesta sono disponibili i cerchi forgiati da 23".

Mercedes-Maybach GLS (2026), gli interni

L'abitacolo della GLS compie un ulteriore passo avanti nel lusso e nella tecnologia. La plancia è dominata dal nuovo MBUX Superscreen, costituito da tre display da 12,3" racchiusi sotto un'unica superficie in vetro. La grafica è specifica Maybach, con strumenti caratterizzati da tonalità Rose Gold e dettagli dorati.

Mercedes Maybach GLS 680 (2026), la plancia Foto di: Mercedes-Benz

Debutta inoltre il nuovo sistema operativo MB.OS, che introduce un'esperienza digitale completamente rinnovata. Il sistema sfrutta l'intelligenza artificiale attraverso il nuovo assistente virtuale MBUX, capace di dialogare in modo naturale grazie all'integrazione di ChatGPT, Google Gemini e Microsoft Bing Search.

Mercedes Maybach GLS 680 (2026), il bracciolo posteriore Foto Di: Mercedes-Benz Mercedes Maybach GLS 680 (2026), i sedili posteriori Foto Di: Mercedes-Benz

Il comfort raggiunge livelli ancora superiori grazie a numerose novità. I sedili anteriori presentano un nuovo programma di massaggio con vibrazione integrata nella seduta, mentre i sedili Executive posteriori ricevono una funzione massaggio che interessa anche il supporto per i polpacci.

Nuovi rivestimenti in pelle Nappa Exclusive Beech Brown/Macchiato Beige e due inedite finiture in legno e tessuto ampliano le possibilità di personalizzazione.

Anche l'impianto audio Burmester 3D Surround Sound viene aggiornato con 15 altoparlanti, due diffusori posteriori supplementari e un amplificatore da 710 watt, compatibile con Dolby Atmos.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla qualità dell'aria. Un nuovo sistema di filtraggio multistadio rinnova completamente l'aria dell'abitacolo ogni 90 secondi, utilizzando un filtro elettrico capace di ionizzare le particelle più fini e trattenere polveri e impurità.

Il silenzio a bordo viene ulteriormente migliorato grazie a nuovi materiali fonoassorbenti applicati nel vano motore, nel tunnel della trasmissione e nella scocca, riducendo ulteriormente i rumori meccanici, aerodinamici e di rotolamento.

Mercedes-Maybach GLS (2026), i motori

La principale novità tecnica è rappresentata dal nuovo motore V8 biturbo elettrificato M177 Evo.

La potenza sale a 603 CV, con una coppia massima di circa 850 Nm, valori superiori di 53 CV e oltre 120 Nm rispetto al modello precedente. Il propulsore beneficia inoltre di due nuovi alberi di equilibratura Lanchester che riducono ulteriormente vibrazioni e rumorosità.

Il sistema mild hybrid a 48 Volt di seconda generazione integra uno starter-generator capace di fornire fino a 23 CV aggiuntivi, migliorando la risposta dell'acceleratore, consentendo il veleggiamento, il recupero dell'energia e una gestione ancora più fluida dello Start&Stop.

Mercedes Maybach GLS 680 (2026) Foto di: Mercedes-Benz

Anche la dinamica di guida evolve sensibilmente. Lo sterzo è stato completamente ritarato con un rapporto più diretto, aumentando precisione e agilità senza compromettere il comfort.

Di serie troviamo le sospensioni pneumatiche Airmatic con controllo intelligente degli ammortizzatori, che sfrutta dati condivisi da altri veicoli Mercedes per adattarsi preventivamente alle irregolarità della strada.

A richiesta è disponibile il sistema E-Active Body Control, capace di analizzare le condizioni di marcia fino a 1.000 volte al secondo attraverso oltre 20 sensori e cinque processori dedicati. Il sistema controlla singolarmente ciascuna ruota, limitando rollio, beccheggio e trasferimenti di carico. In modalità Curve, il SUV si inclina fino a tre gradi verso l'interno della curva, riducendo sensibilmente le forze laterali percepite dai passeggeri e aumentando ulteriormente il comfort.

Mercedes-Maybach GLS (2026), i prezzi

Mercedes non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali. Tuttavia, considerando il listino dell'attuale modello, è lecito attendersi cifre superiori ai 220.000 euro per i modelli base. Con le infinite possibilità di personalizzazione non dovrebbe essere difficile avvicinarsi ai 300.000 euro.

Fotogallery: Mercedes Maybach GLS 680 (2026)

63 Fonte: Mercedes-Benz