La speciale Mercedes Classe G AMG del principe saudita
Questa è una delle sole 446 500 GE V8 AMG prodotte nel 1993, ma ha tinta speciale, 24.254 km e una storia da collezione
Prima che AMG entrasse ufficialmente a far parte di Mercedes come divisione sportiva della Casa tedesca, le due realtà collaboravano già alla creazione di modelli più esclusivi e prestazionali. Tra questi c'è la Mercedes Classe G 500 GE V8 AMG, una versione speciale nata nel 1993 e prodotta in appena 446 esemplari.
Una di queste è stata venduta di recente all'asta di RM Sotheby's per circa 126.000 euro e porta con sé una storia particolare: fu ordinata nuova dal principe saudita Sultan Bin Abdulaziz Al Saud, che la fece personalizzare con una serie di richieste specifiche direttamente in fabbrica.
La prima Classe G con motore V8 sviluppata insieme ad AMG
La Classe G, lo storico fuoristrada nato alla fine degli anni Settanta, negli anni Novanta iniziò a trasformarsi da veicolo robusto e specialistico a modello di lusso ad alte prestazioni. In questo percorso ebbe un ruolo importante AMG, l'azienda fondata ad Affalterbach e allora indipendente, specializzata nella preparazione dei modelli della Stella.
Nel 1993 arrivò così la 500 GE V8 AMG, la prima Classe G equipaggiata con un motore otto cilindri. Il propulsore da 5 litri sviluppava 237 CV, una potenza significativa per un mezzo nato principalmente per affrontare terreni difficili. La produzione inizialmente prevista era di circa 500 unità, ma alla fine Mercedes e AMG ne completarono soltanto 446, rendendola oggi una delle versioni più rare della storia della Classe G.
L'esemplare destinato all'asta porta il numero di telaio 1669 ed è stato completato il 28 luglio 1993. La sua prima immatricolazione risale al febbraio 1994 in Arabia Saudita, dove venne consegnata al principe Sultan Bin Abdulaziz Al Saud.
Una Classe G realizzata su misura per un cliente speciale
La storia di questa Classe G AMG non si limita alla rarità del modello. Il primo proprietario richiese infatti una configurazione personalizzata, a partire dalla carrozzeria verniciata nella tinta speciale Avantgarde Verde, una colorazione inserita nella documentazione ufficiale Mercedes come richiesta specifica.
Mercedes GE500 V8 AMG, gli interni
Anche la parte tecnica e stilistica fu modificata rispetto agli esemplari standard. La vettura uscì dalla fabbrica con una carreggiata più larga e passaruota maggiorati, necessari per ospitare i cerchi in lega AMG di dimensioni maggiori. L'abitacolo abbina pelle nera e grigia a inserti in radica di noce e comprende accessori all'avanguardia per l'epoca, come climatizzatore automatico, cruise control, sedili anteriori riscaldabili e tetto apribile elettrico.
Nel 2025 la Classe G è stata sottoposta a un intervento di ripristino meccanico presso Obsessive Car Workshop, officina specializzata con sede a Gedda. I lavori hanno riguardato diversi elementi, tra cui il liquido dell'impianto frenante, una perdita d'olio sull'asse anteriore, il sistema di riscaldamento, il climatizzatore automatico, la pompa della benzina, il filtro carburante e il differenziale.
Mercedes GE500 V8 AMG
Al momento della catalogazione l'auto segnava appena 24.254 km. La combinazione tra produzione limitata, primo proprietario illustre, configurazione su misura e basso chilometraggio ha reso questa Mercedes Classe G 500 GE V8 AMG un esemplare particolarmente interessante per gli appassionati e i collezionisti del marchio.
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