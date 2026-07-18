La speciale Mercedes Classe G AMG del principe saudita

Prima che AMG entrasse ufficialmente a far parte di Mercedes come divisione sportiva della Casa tedesca, le due realtà collaboravano già alla creazione di modelli più esclusivi e prestazionali. Tra questi c'è la Mercedes Classe G 500 GE V8 AMG, una versione speciale nata nel 1993 e prodotta in appena 446 esemplari.

Una di queste è stata venduta di recente all'asta di RM Sotheby's per circa 126.000 euro e porta con sé una storia particolare: fu ordinata nuova dal principe saudita Sultan Bin Abdulaziz Al Saud, che la fece personalizzare con una serie di richieste specifiche direttamente in fabbrica.

La prima Classe G con motore V8 sviluppata insieme ad AMG

La Classe G, lo storico fuoristrada nato alla fine degli anni Settanta, negli anni Novanta iniziò a trasformarsi da veicolo robusto e specialistico a modello di lusso ad alte prestazioni. In questo percorso ebbe un ruolo importante AMG, l'azienda fondata ad Affalterbach e allora indipendente, specializzata nella preparazione dei modelli della Stella.

25 Fonte: RM Sotheby's

Nel 1993 arrivò così la 500 GE V8 AMG, la prima Classe G equipaggiata con un motore otto cilindri. Il propulsore da 5 litri sviluppava 237 CV, una potenza significativa per un mezzo nato principalmente per affrontare terreni difficili. La produzione inizialmente prevista era di circa 500 unità, ma alla fine Mercedes e AMG ne completarono soltanto 446, rendendola oggi una delle versioni più rare della storia della Classe G.

L'esemplare destinato all'asta porta il numero di telaio 1669 ed è stato completato il 28 luglio 1993. La sua prima immatricolazione risale al febbraio 1994 in Arabia Saudita, dove venne consegnata al principe Sultan Bin Abdulaziz Al Saud.

Una Classe G realizzata su misura per un cliente speciale

La storia di questa Classe G AMG non si limita alla rarità del modello. Il primo proprietario richiese infatti una configurazione personalizzata, a partire dalla carrozzeria verniciata nella tinta speciale Avantgarde Verde, una colorazione inserita nella documentazione ufficiale Mercedes come richiesta specifica.

Mercedes GE500 V8 AMG, gli interni Foto di: RM Sotheby's

Anche la parte tecnica e stilistica fu modificata rispetto agli esemplari standard. La vettura uscì dalla fabbrica con una carreggiata più larga e passaruota maggiorati, necessari per ospitare i cerchi in lega AMG di dimensioni maggiori. L'abitacolo abbina pelle nera e grigia a inserti in radica di noce e comprende accessori all'avanguardia per l'epoca, come climatizzatore automatico, cruise control, sedili anteriori riscaldabili e tetto apribile elettrico.

Nel 2025 la Classe G è stata sottoposta a un intervento di ripristino meccanico presso Obsessive Car Workshop, officina specializzata con sede a Gedda. I lavori hanno riguardato diversi elementi, tra cui il liquido dell'impianto frenante, una perdita d'olio sull'asse anteriore, il sistema di riscaldamento, il climatizzatore automatico, la pompa della benzina, il filtro carburante e il differenziale.

Mercedes GE500 V8 AMG Foto di: RM Sotheby's

Al momento della catalogazione l'auto segnava appena 24.254 km. La combinazione tra produzione limitata, primo proprietario illustre, configurazione su misura e basso chilometraggio ha reso questa Mercedes Classe G 500 GE V8 AMG un esemplare particolarmente interessante per gli appassionati e i collezionisti del marchio.